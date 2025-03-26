Перетворився на старого і злого діда: як змінився Путін за 25 років у політиці (фото)

Путін вже понад 3 роки веде повномасштабну війну проти нашої держави

Володимир Путін увійшов історію як один з найкривавіших диктаторів світу, зокрема через жорстоку та страшну війну проти України. 26 березня, 2000 року, його обрали президентом Росії. Загалом він перебуває при владі понад 25 років.

"Телеграф" розкаже про політичний шлях очільника Кремля, головні рішення на цій посаді та насильницькі війни проти інших країн.

Що відомо про діяльність Путіна

Путін почав виконувати обов'язки президента Росії 31 грудня 1999 року, коли Борис Єльцин добровільно пішов у відставку. А у березні 2000 року відбулися президентські вибори, на яких Путін переміг.

Путін став президентом у 2000 році, фото Getty Images

У 2000 році під час президентства Путіна затонув підводний човен "Курськ". Натомість очільник Кремля наказав почати рятувальну операцію лише через 4 дні після трагедії. Тоді загинуло 118 осіб. А на запитання ведучого CNN Ларрі Кінга, що сталося з човном, цинічно відповів: "Він потонув" і навіть посміхнувся.

У той період тривала Друга російсько-чеченська війна, розпочата країною-агресоркою. Очільник Кремля фінансував бойові дії на території чужої держави й не задумувався про перемир'я. Паралельно окупанти вчиняли злочини проти місцевого населення та влаштовували так звані "фільтраційні табори", де чинили тортури. У 2009 році Росія остаточно окупувала Чечню.

Путін вів загарбницьку політику від початку президентства, фото Getty Images

У 2002 році під час мюзиклу "Норд-Ост" у будинку Театрального центру в Москві відбувся теракт. Чеченські бойовики взяли в заручники 900 осіб. Через наказ Путіна застосувати спецзасоби загинули не лише терористи, але й понад 150 заручників. Президент Росії не пояснював відмову вести переговори з бойовиками.

Загалом спочатку своєї президентської кар'єри Путін говорив про важливість зближення з Європою та США. Однак згодом взяв курс на розбудову "великої держави" і ворожої політики до Заходу. Особливо це стало відчуто після другого обрання Путіна на посаду президента. Паралельно почався тиск на ЗМІ.

Путін мріє про Росію як про "велику державу", фото Getty Images

У 2008 році Путін вже не міг стати президентом, бо перебував на цій посаді протягом 2 термінів. Тоді він став прем'єр-міністром Росії. Водночас у тому ж році Росія напала на Грузію нібито для захисту місцевих з Абхазії й Південної Осетії. Так країна-окупантка захопила ці території, оскільки Грузія не була готовою до війни.

Путін почав війну проти Грузії у 2008 році, фото Getty Images

У 2012 році Путін втретє стає президентом. Через 2 роки Росія окуповує Крим і починає збройну агресію на Донбасі. Так західні країни починають вводити санкції проти Росії. Сам диктатор заперечував присутність російських окупаційних військ на Донбасі.

Путін почав війну на Донбасі у 2014 році, фото Getty Images

У 2015 році на Великому Москворецькому мосту, поблизу Кремля, мертвим знайшли відомого опозиціонера Бориса Нємцова. Політик критикував діяльність диктатора та був проти війни Росії на Донбасі.

Путін міг позбутися свого опонента - Бориса Нємцова, фото Getty Images

Однак загарбницька політика Путіна щодо інших держав і диктатура не турбувала росіян. Тож у 2018 році вони знову обрали президентом злочинця. У 2022 році Росія за наказом Путіна починає повномасштабну війну проти України. Це супроводжується постійними бомбардуваннями цивільної інфраструктури, військовими злочинами, порушенням міжнародних договорів і вбивством українців.

Путін почав криваву війну проти України, фото Getty Images

Путін дає наказ бомбити українські міста, фото Getty Images

У 2023 році Путіна визнали воєнним злочинцем. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента. Однак наразі жодна країна світу не заарештувала диктатора.

Повномасштабна війна триває вже третій рік, і Путін не має наміру припиняти воєнні дії. Адже щодня Росія намагається наступати на різних ділянках фронту, а також запускає ракети та дрони по українських містах.

Путін продовжує війну проти України у 2025 році, фото Getty Images

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