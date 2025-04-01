Это соседство погубит урожай: какие овощи нельзя сажать рядом с картофелем

У этих овощей общие вредители и заболевания

В апреле дачники начинают активно готовиться к посадке картофеля — одного из самых любимых овощей на нашем столе. Однако время посадки зависит от температуры воздуха и почвы: если эти показатели соответствуют норме, в середине-конце месяца можно приступать к работе. Но важно знать, каких соседей не терпит картофель, чтобы не испортить урожай.

Эта культура достаточно привередливая, поскольку требует определенных условий для хорошего роста и высокого урожая. Более того, есть овощи, которые сажать рядом не стоит, потому что губительно для корнеплодов, подробнее об этом рассказано в материале Actualno.

Какие овощи нельзя сажать рядом с картофелем

Есть культуры, которые не стоит сажать рядом на грядке, потому что они могут выделять вещества, вредящие друг друга. И такая, на первый взгляд, незначительная ошибка, может погубить ваш урожай.

Если говорить о картофеле, то самыми "опасными" его соседями считаются культуры из семейства пасленовых, такими как помидоры, баклажаны и перцы. Эти культуры подвержены одним и тем же заболеваниям и привлекают схожих вредителей. Если они будут расти вместе, вероятность появления болезней и вредителей увеличится многократно.

Картофель и растения из семейства тыквенных, например, огурцы, могут пострадать от одного и того же недуга — фитофтороза. Особенно часто это заболевание поражает огурцы.

Какие овощи не стоит сажать рядом с картофелем, Фото: Freepik

Сельдерей и петрушка также не уживаются рядом с картофелем. Если эти растения будут расти близко друг к другу, это приведет к плохому урожаю как с картошки, так и с зелени.

"Телеграф" писал ранее, что посадить возле томатов для отпугивания вредителей. Этот цветок спасет вашу грядку с помидорами.