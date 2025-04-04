Нова пошта та Укрпошта: чиї тарифи вигідніше

Нова Пошта та Укрпошта — два найбільші поштові оператори України. Вони постійно розширюють перелік послуг, однак головна залишається — привозити товари. Скільки це коштує розбирався "Телеграф"

За Укрпоштою закріпилася слава більш повільного, але при цьому дешевшого надавача послуг. Однак після підвищення вартості та введення послуги експрес-доставки ситуація стала іншою. Вартість для експрес-доставки Укрпоштою майже зрівнялась із її конкурентом.

"Телеграф" розбирався, яким поштовим оператором вигідніше користуватися та порівняв ціни на найбільш популярні перевезення. До порівняння взяли пересилання невеликих вантажів до 10 кг. Комісія від оголошеної цінності в обох поштових операторів однакова. До 500 грн включена у тариф, понад 500 грн оцінки складе 0,5% від суми.

Тарифи Нової пошти

У Нової пошти є три типи відправлень:

документи — 65 грн

мала коробка (до 2 кг) — 80 грн

середня коробка (до 10 кг) — 110 грн.

Вартість послуг доставки Нової пошти

За доставлення за межами великих населених пунктів доведеться доплатити. +25 грн при доставці у селище чи село.

Тарифи Укрпошти

При виправлянні посилок Укрпоштою пакування може бути як в коробку, так і в пакет. Тариф "Стандарт" та "Експрес" відрізняються ціною та швидкістю. У Укрпошти дві тарифних сітки для посилок — до 5 та до 30 кг. Ми наведемо для невеликих посилок, всі дані щодо розмірів доступні в таблиці.

Тариф "Стандарт"

Крихітний розмір — 45 грн,

Дрібний та малий розмір — 55 грн.

При більших розмірах, які ще попадають в категорію до 10 кг, доставка коштує вже 70 грн.

Тарифи Укрпошта "Стандарт"

Тариф "Експрес"

Крихітний — 60 грн,

Дрібний — 65 грн,

Малий — 70 грн,

Невеликий — 90 грн.

Тарифи Укрпошта "Експрес"

Раніше "Телеграф" розповідав, що +25 грн до тарифу обурили жителів передмість. Живучи майже у місті вони фактично змушені доплачувати за доставку Новою поштою, хоча додаткових витрат оператора не бачать.