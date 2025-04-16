Гарні великодні яйця з цікавим візерунком: для фарбування потрібно лише два інгредієнти

Якщо все зробити правильно, на ваших яйцях вийде мармуровий візерунок

Цієї неділі, 20 квітня, відзначається Великдень — одне з головних церковних свят. І воно не обходиться без яскравих крашанок. А зробити оригінальні великодні яйця, не вдаючись до штучних барвників, досить просто, потрібно лише два інгредієнти.

Якщо все зробити правильно, то на ваших крашанках з’явиться мармуровий візерунок і насичений зелений відтінок зі світлими переливами. Такий метод підказали на Youtube-каналі "Любимівська кухня".

Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень

Щоб зробити великодні яйця яскравими та незвичайними без використання хімічних барвників, вам знадобляться два простих інгредієнти – каркаде та мелена куркума. За допомогою цього методу можна отримати гарний мармуровий оливковий відтінок.

Для початку підготуйте такі інгредієнти:

Яйця — 5 шт.;

Молота куркума – 1 столова ложка;

Каркаде — 30 г;

Сіль — 1 столова ложка з гіркою;

Соняшникова олія – 2 столові ложки.

Як зробити мармурові яйця

Наберіть у каструлю теплу воду, додайте туди куркуму, чай каркаде та ложку солі. Потім покладіть яйця (вони мають бути кімнатної температури) та увімкніть вогонь. Дочекайтеся, поки вода закипить і варіть яйця до повної готовності (10-12 хвилин). Після цього вимкніть вогонь і залиште крашанки ще на хвилин 20-30, можете і довше, щоб колір був більш насиченим.

Потім дістаньте яйця, промокніть їх паперовим рушником і дайте охолонути. Щоб додати їм блиску, використовуйте соняшникову олію.

"Телеграф" писав раніше, як зробити космічні яйця на Великдень. Цим ви ще ніколи їх не фарбували.