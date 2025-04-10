Чистое стекло без разводов и химии. Как легко помыть окна в канун Пасхи

Потребуется вода и еще два компонента

С приближающейся Пасхой все хозяйки начинают наводить порядок дома и во дворе. В основном проводят генеральную уборку с обязательной мойкой окон, которая уже стала поводом для шуток и мемов.

"Телеграф" поделится простым лайфхаком как быстро и без разводов помыть окна. Заметим, что этот способ не требует наличия дополнительных чистящих средств и девайсов.

Как быстро помыть окна

Чтобы окна дольше оставались чистыми и без разводов мыть их следует дважды. Первый этап очистки, когда просто смывается грязь, а второй — обеспечивает прозрачность стекла. Для мытья окон следует использовать мягкие тряпки, хорошо держащие влагу.

Первый этап очищения от грязи лучше делать простой водой без добавления средств и мягкой тряпкой. Мыть грязные окна чистящим средством для стекла не рекомендуется, ведь оно предназначено для более или менее чистых поверхностей.

После того, как поверхность окна стала чистой, можно приступать ко второму этапу мойки. Именно благодаря ему окна будут чистыми и без разводов. К слову, мытье окон на Пасху стало одним из основных поводов для шуток на этот праздник. Ведь почти в каждой семье в любую погоду хозяйки моют окна снаружи и изнутри.

Чтобы на окнах не было разводов, следует использовать кипяченую холодную воду. В емкости нужно смешать половину стакана воды, столовую ложку бальзама для волос и чайную ложку глицерина. Именно последние компоненты придают стеклу блеск и поспособствуют образованию на нем пленочки, предотвращающей загрязнение.

Получившуюся смесь нужно тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут. Это средство наносить на стекло надо щеткой, а затем мягкой тряпкой отполировать стекло.

Заметим, что мытье окон на Пасху не обязательно, это скорее традиция, как к примеру, генеральная уборка в канун Рождества и Нового года.

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