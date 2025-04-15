"Пумба ищет Тимона?": в Одессе необычное домашнее животное на прогулке удивило сеть (видео)

Хозяин позаботился о своем домашнем любимце и укутал его в серую теплую жилетку, чтобы тот не замерз

На одной из улиц Одессы заметили необычного домашнего питомца — небольшого кабанчика. По шлейке и одежке на нем можно было сделать вывод, что гуляет он точно не сам по себе.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из одесских пабликов. На кадрах видно, что кабан свободно прогуливается и обнюхивает территорию.

В холодную погоду, которая накрыла Украину в последнюю неделю, хозяин позаботился о своем домашнем любимце и укутал его в серую теплую жилетку, чтобы тот не замерз.

"Одесса. Ничего необычного", — говорится в подписи к ролику.

В комментариях тем временем некоторые задались вопросом, как все-таки проходит совместная жизнь в квартире\доме с необычным для таких условий животным. А именно, пользователи любопытствуют, можно ли приучить кабана справлять нужду на улице, как обычно приучают собак, чтобы дома не возникало таких проблем.

Некоторые даже прозвали его Пумбой, как героя анимационного фильма "Король Лев", выпущенного киностудией "Walt Disney Pictures".

"Тимон ищет Пумбу?", — пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернополе в супермаркете "Сильпо" заметили мужчину со странным домашним любимцем. Как оказалось, его хозяин — довольно известная личность в городе.