Супершвидка глазур для паски всього із двох інгредієнтів: у мережі поділилися лайфхаком

Колір для "верхівки" можете обрати будь-який

Великдень у 2025 році українці святкуватимуть 20 квітня — час, коли кухні наповнюються ароматом пасок, а кожна господиня хоче встигнути все і трохи більше. У соцмережах шириться лайфхак для супершвидкої глазурі, яку можна приготувати всього з двох інгредієнтів.

Як зазначається для цього потрібно лише маршмелоу та вода або лимонний сік. Цим рецептом поділилися кондитери в Instagram.

Щоб приготувати "ліниву" глазур для паски, потрібно взяти 10 зефірок і додати 1 столову ложку води. Ставимо це в мікрохвильовку на 5 секунд — маршмелоу має збільшитися в обʼємі. Перемішуємо до однорідності.

Якщо щось не розтануло — ставимо ще на 5 секунд. Головне не перегріти, зазначають у мережі.

"Маса швидко застигає, працюємо швиденько. Якщо бачите, що все занадто липне, ще трішки розіграйте масу, щоб було зручніше працювати", — пише кондитер.

Декор теж кріпимо одразу, поки глазур не застигла. Після стабілізації така "шапочка" не липне і не кришиться при нарізанні, зазначають у соцмережі.

Такий же рецепт є з лимонним соком. До маршмелоу додаємо столову ложку соку. Процес приготування однаковий. Так само розігрійте в мікрохвильовці, розмішайте та швиденько прикрашайте паски.

Ще один плюс цього рецепту — ви можете обрати колір для глазурі. Наприклад, як на відео: рожеву або з персиковим відтінком.

Такий лайфхак вже підкорив тисячі користувачів — простий, швидкий і дуже ефектний спосіб підготувати святкову випічку навіть в останній момент.

Раніше "Телеграф" писав, як врятувати підгорілі паски. У мережі поділились цікавим способом.