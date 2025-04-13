Як не розгнівати душі померлих у поминальні дні 2025: сім народних прикмет
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Варто слідкувати за погодою і уникати певних дій, щоб не прикликати горе
Після світлого свята Великодня в Україні настає особливий період — поминальні дні, найвідомішим серед яких є Радониця (в народі — Проводи, Гробки). Цей день зазвичай відзначається у вівторок другого тижня після Пасхи, хоча в різних регіонах дата може відрізнятися.
У цей час українці традиційно відвідують кладовища, щоб помолитися за душі померлих родичів, прибрати могили, прикрасити їх живими квітами. Однією з найпоширеніших традицій є залишати на могилах писанки, паски та інші великодні наїдки — це вважається знаком пам’яті та любові до тих, хто відійшов у вічність.
Особливе значення надається обрядовій трапезі: люди збираються за столом, згадують добрі вчинки покійних, читають молитви. Частину їжі традиційно роздають нужденним або приносять у церкву — вважається, що таким чином живі "гостять" душі померлих.
З поминальними днями пов’язано чимало народних прикмет. "Телеграф" назвав найголовніші з них:
- Якщо на Радоницю йде дощ — до врожайного року.
- Якщо на поминальний день тепло — літо буде щедрим і врожайним.
- Вітер у цей день — душі померлих гуляють серед живих.
- Якщо в цей день грім — буде багатий урожай горіхів.
- Не можна сваритися чи говорити злі слова — вважається, що це може розгнівати душі пращурів.
- Не можна працювати — інакше покійники "присняться" або образяться.
- Якщо на могилі загориться свічка з першого разу — душа покійного спочиває з миром.
Варто пам'ятати, що поминальні дні — це час для молитви, добрих справ і глибокої внутрішньої тиші. Це не день смутку, а день світлої пам’яті про померлих. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити у Радоницю 2025.