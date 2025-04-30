Трамп помстився Гарріс оригінальним способом: вдарив по найдорожчому

Чоловік Камали Гарріс втратив посаду в Меморіальній раді Голокосту

Дональд Трамп прибрав з ради Меморіального музею Голокосту чоловіка Камали Гарріс. Він був призначений на цю посаду ще в січні цього року при адміністрації Байдена.

Даглас Емхофф відкрито висловив своє невдоволення цим рішенням, назвавши його політизацією пам'яті жертв. Про це повідомляє The New York Times.

"Сьогодні мені повідомили про моє виключення з Меморіальної ради США з питань Голокосту. Пам'ять про Голокост і просвітництво ніколи не повинні бути політизованими", – заявив Емхофф.

Він також додав, що перетворення трагедії Голокосту на політичне питання ганьбить пам'ять шести мільйонів євреїв, убитих нацистами, заради яких і створили цей музей, пише видання.

Меморіальний музей Голокосту, США - фото Вікіпедія

Варто зазначити, що Емхофф сам має єврейське походження та часто виступає проти зростання антисемітизму. Хоча президентські призначення зазвичай розраховані на п'ять років, його каденція тривала лише кілька місяців — з січня 2025 року.

Серед інших звільнених посадовців:

Рон Клейн, перший керівник апарату Байдена;

Том Перес, колишній міністр праці та старший радник Байдена;

Сьюзен Райс, радниця з національної безпеки колишнього президента Барака Обами та головний радник Байдена з питань внутрішньої політики, яка очолила великі національні стратегічні зусилля з боротьби з антисемітизмом;

Ентоні Бернал, старший радник Джилл Байден, колишньої першої леді.

Усіх цих посадовців було призначено на займані посади у січні цього року.

Як повідомляє NYT, прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт пояснила, що президент Трамп планує призначити нових людей, які не тільки вшановуватимуть пам'ять загиблих під час Голокосту, але й підтримуватимуть Ізраїль.

На запитання журналістів, як саме адміністрація визначає "непохитних прихильників Ізраїлю" та що стало справжньою причиною звільнень, Білий дім поки не відповів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Трамп звільнив міністра оборони. Президент США не пробачив міністру витік секретної інформації у групових чатах.