Кришталево чиста вода, форель та ведмеді: скільки коштує та як можна відпочити на Синевирі

Місце заворожує чистою водоймою, в якій плаває форель

Україна має унікальні місця для відпочинку, які заворожують своєю красою: горами, морями, озерами та парками. Одним із популярних дендропарків є "Софіївка" на Черкащині, але менш красивим є озером Синевир на Закарпатті.

"Телеграф" розкаже, що можна побачити на озері Синевир, як туди дістатися та де переночувати.

Що відомо про озеро Синевир

Озеро Синевир вважають серцем українських Карпатах за його красиві природні пейзажі. Його ще називають Морським Оком за кришталеву чистоту. Озеро розташоване на висоті 998 метрів і є найбільшим у цій місцевості.

Озеро Синевир розташоване на висоті майже 1000 метрів, фото з мережі

Синевир належить до однойменного національного природного парку, тому тут діють певні обмеження. Зокрема, на території озера заборонено купатися. Це дозволяє зберігати первинну чистоту водойми. Також тут не можна ловити рибу, вирубувати дерева та влаштовувати пікніки. Таким чином місце залишається тихим і спокійним.

На озері Синевир не можна купатися, фото з мережі

Відпочинок на Синевирі передбачає прогулянки вздовж озера, біля якого ростуть старі ялинки. Деяким з них нараховується вже 160 років. І хоч покупатися в озері не вийде, у ньому можна побачити барвисту форель.

Біля озера прокладені стежки, є дерев'яні перила та лавки, де можна перепочити та зробити світлини. На Синевирі водяться європейський олень, гірська козуля, ведмідь, борсук, вовк, рись, лисиця. А біля берега можна побачити 90 видів унікальних рослин, які занесені до Червоної книги України.

На Синевирі водяться різні тварини, фото Lviv weekend

Також на озері діють екскурсії, на яких вам розкажуть про історію Синевиру та легенди, пов'язані з цим місцем. Вхід на озеро є платним: для дітей — 30 гривень, для дорослих — 60. Якщо добиратися на територію власним транспортом, доведеться заплатити 220 гривень, а мікроавтобусом до 8 людей — 350.

Неподалік Синевиру також діє Реабілітаційний центр бурих ведмедів. Там доглядають за тваринами, яких врятували зі складних умов. Туди може потрапити кожен охочий, поспостерігати за ведмедями, погодувати їх та зробити світлини.

Як дістатися на Синевир

Найзручніше — їхати на озеро власним транспортом, адже це один з небагатьох способів зупинитися неподалік цього місця. Певну частину дороги доведеться йти пішки, адже Синевир перебуває під охороною ЮНЕСКО.

До озера веде траса Київ-Львів-Чоп. Тоді у селі Нижні Ворота потрібно повернути у бік селища Воловець. З нього треба проїхати близько 40 кілометрів до Міжгірʼя, а після — до села Синевирська Поляна.

Синевирська Поляна, фото "Карпатіум"

До Синевира їдуть й потягом. З обласних центрів, як-от, Київ, Одеса, Харків, Львів, курсують рейси до станції Воловець. Звідти можна дістатися автобусом у село Синевирська Поляна. У цей населений пункт можна потрапити й з Ужгорода чи Мукачева.

Також можна обрати комфортні тури. Вони супроводжуються спеціальними програмами, під час яких можна дізнатися більше про Синевир. У такому випадку вас довезуть практично до самого озера.

Де переночувати на Синевирі

Біля самого озера вам не вийде зупинитися, бо тут не можна розкладати намети. Переночувати можна у селі Синевирська Поляна. Найдешевше зупинитися у приватних садибах, де житло стартує від 300-400 гривень з людини без харчування.

У Синевирській Поляні можна переночувати за 300 гривень за ніч, фото ua.igotoworld.com

Натомість за комфортні умови у готелі доведеться заплатити дорожче. Так, за двомісний номер треба віддати мінімум 700 гривень за добу. А окремий котедж обійдеться вам у 1500-2000 гривень за добу.

Раніше "Телеграф" розповідав, який зараз вигляд має окупована росіянами Кирилівка. Там дуже високі ціни.