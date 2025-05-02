Аквапарк серед Карпат: де поєднати гори й водні розваги (фото, відео)
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День активного відпочинку на воді можна включити в програму в горах
Гори — це не лише про лижі й піші мандрівки. Поруч із стежками для мандрівників та містами із цікавою архітектурою — справжні активний відпочинок на воді. Аквапарки на заході України є не тільки у містах, а й на курортах. Їхнє розташування поруч із гірськими краєвидами робить відпочинок ще більш особливим — купаєтесь у басейні, а перед вами – Карпати.
"Телеграф" обрав три цікавих варіанти, куди варто зазирнути як з дітьми, так і вдвох. Також у курортних містечках є менші аквазони з гірками.
Аквапарк Mavka в Bukovel, с.Поляниця, Івано-Франківська область
Найновіший аквапарк в нашому переліку. Тематичний аквапарк Mavka зробили за ліцензією анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", тож антураж і назви тут відповідні.
Працює щодня з 10:00 до 22:00. Прокотитися можна з 7 гірок, для найменших (зріст до 140 см) — є гірка "Жабокиць". Також є гірки з ефектом VR, екстремальний спуск, імітація річки тощо. Окремо є зони SPA, панорамні басейни, крамниця та кафе. Створювали його відповідно до вимог інклюзивності, тож гостям з проблемами доступності тут має бути зручно.
Ціни Mavka 2025
- Діти до 110 см відвідують аквапарк безкоштовно. До 140 см стандартний тариф на весь день — 1550 грн, на 4 години — 1200.
- Для дорослих стандарт на весь день — 2200 грн, із зоною SPA — 3200 грн, на 4 години — 1700 та 2700 грн відповідно.
- Акційний тариф з 20 по 22 для дітей 700 грн, для дорослих — 1000 грн.
Аквапарк "Карпатія", Мукачево, Закарпатська область
Аквапарк "Карпатія" позиціює себе як найбільший аквапарк на заході України і може похизуватися 11 басейнами, з яких три — термальні. Особливості комплексу — хвильовий басейн 40×40 м, басейн-ріка, що проходить через усю територію та 4 водяні гірки (доступні зі 130 см зросту). Для дітей — два басейни для різного віку з ігровою зоною. Для відпочинку — spa-зона, на території також є бістро з європейською кухнею.
Ціни "Карпатія" 2025
Для дітей до 130 см — відвідування безкоштовне.
Тариф в будні:
- базовий на 2 години — 350 грн, на весь день — 500 грн
- дитячий до 13 років — 200 грн/300 грн.
Тариф у вихідні:
- базовий на 2 години — 450 грн, на весь день — 800 грн
- дитячий до 13 років — 250 грн/350 грн.
Аквапарк "Косино", Косонь, Закарпатська область
Аквапарк "Косино" розташований серед 200-річного дубового гаю. Він цікавий найбільшим в Україні атракціоном "Басейн Хвиля", що імітує морські хвилі, дві високі екстрагірки заввишки 15 м і довжиною 135 м, три екстремальні гірки до 130 м, а також 10 сучасних гірок загальною довжиною понад 500 м. Є й близько десятка спокійних водних розваг.
Ціни "Косино" 2025
Діти до 150 см відвідують аквапарк безкоштовно. Дорослі за 3 години — 700 грн, весь день — 1200 грн. Для учасників бойових дій та груп відвідувачів — знижки. Також діють абонементи.
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