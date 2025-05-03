Кришталево чиста вода та ліс. Чому варто відпочити на Шацьких озерах у 2025 році (фото)

Їх називають "блакитними очима Волині"

В Україні вже тривалий час тримається тепла та майже бездощова погода, що спонукає планувати подорожі та проводити час на природі. Одним з найкращих варіантів туризму можна вважати Шацькі озера.

"Телеграф" розповість, у чому їх особливість, скільки коштує відпочинок і покаже наймальовничіші пейзажі. Зауважимо, що Шацькі озера — це збірна назва понад 30 озер, серед яких є Світязь.

Як виглядають і де знаходяться Шацькі озера

Шацькі озера

Вони розташовані у північно-західній частині Ковельського району Волинської області, у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу, поблизу Шацька. До їх складу входить 30 озер. Шацькі озера, оточені лісом, найбільша група озер в Україні, і одна з найбільших у Європі. Вони знаходяться на території понад 32 тис. га та з 1983 року отримали статус Національного природного парку.

Шацькі озера на карті

Шацькі озера називають "блакитними очима Волині", адже у них неймовірно чиста вода. Навіть в одному з найглибоководніших озер Світязь можна побачити дно. Окрім того, тут м'який клімат влітку, який дозволяє насолодитись і лісом, і відпочинком на пляжі.

Шацькі озера

Як потрапити на Шацькі озера

Якщо плануєте використати громадський транспорт, то спочатку слід приїхати у Луцьк чи Ковель. Звідти регулярно курсують рейси до Шацька. Дорога з Луцька займає десь 4 години, а з Ковеля — 2. Автобуси проїжджають село Світязь та інші населені пункти біля Шацьких озер.

Якщо плануєте їхати на власному авто, то слід вирушати в сторону Ковеля трасою Е373. Як проїдете Ковель, прямуйте "варшавською" трасою в сторону міста Любомиль. Далі буде вказівник "Шацький національний природний парк", де треба повернути і рухатись до Шацька. Селище Шацьк — центр Шацьких озер.

Шацькі озера

Які розваги є на Шацьких озерах

На Шацьких озерах дуже привабливий пляжний відпочинок, адже пісок тут завжди чистий, а вода в озерах кришталева. Навіть в найглибшому озері Світязь у погожу днину можна побачити дно на глибині 10 метрів. Окрім цього, в Шацьку поширена риболовля, де можна зловити до 30 різних видів риб та навіть крабів. Але це робити слід в спеціально відведених місцях.

Озеро Світязь

Також є можливість покататися на велосипедах серед мальовничих пейзажів або пройтись пішки. Серед водного відпочинку слід виділити плавання на сапах, каяках, човнах і катамаранах. Ще є катання на дошці з парусом (віндсерфінг) або з парашутом (кайтсерфінг). Неочікуваним дозвіллям на Шацьких озерах вважають дайвінг, який дозволяє побачити дно цих водойм, утворених ще за часів Льодяникового періоду.

Окрім цього, багато готельних комплексів мають сауни, надають послуги масажу та інші SPA-процедури. Можна орендувати квадроцикл, відвідати мотузковий парк "База Верхолаза" та пейнтбольний клуб.

Скільки коштує оренда житла

Вартість оренди житла залежить і від його розташування, а також типу. Якщо йдеться про готельні номери ціна стартує від 800 грн за двох дорослих на добу, проте більшість варіантів коштує від 1100 грн.

На велику компанію можна орендувати окремий будиночок, але це коштуватиме від 3 тисяч грн доба. В ціни не входить харчування у закладах та відвідання SPA-процедур тощо.

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