З Днем акушерки 2025: найкращі привітання у віршах і красивих листівках
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Побажайте акушеру успіхів у його професійне свято 5 травня
Цього місяця у світі та в Україні зустрічають багато цікавих подій. Наприклад, щороку 5 травня відзначається Міжнародний день акушера.
Цього дня медики отримують привітання від близьких та друзів. Ці фахівці знаходяться поруч із породіллями та допомагають їм здійснити одне з найбільших чудес — появу на світ нової людини.
День акушерки був заснований у 1987 році на конференції Міжнародної конфедерації акушерок (ICM) у Нідерландах, але офіційно визнаний лише у 1992 році. Основна мета свята — привернути увагу до значення акушерської професії, наголосити на її важливій ролі у збереженні здоров’я суспільства та висловити подяку фахівцям за їхню відданість справі.
У Міжнародний день акушерки 2025 "Телеграф" підготував добірку гарних листівок та віршів, щоб ви могли привітати своїх знайомих медиків з цим важливим професійним святом. Побажайте їм всього найкращого цього особливого дня!
День акушерів сьогодні відзначимо,
Радісний, світлий і сонячний день.
Ти бачиш щодень, як народжуються діти.
Ти допомагаєш їм прийти у світ людей.
Нехай доля тебе любить, плекає,
Оберігає від бід і невдач.
Твоє серце теплотою зігріє
В мить, коли чується первістка плач.
Працівники медицини,
Помічники нових мам,
Прийміть вітання,
Подарунки — це Вам!
Бажаємо Вам здоров’я,
Захмарних зарплат,
Хай ладиться робота,
І вдома буде лад!
Лелеки наших діточок
Прямо в руки вам вручають.
Видно, дуже птахи ці
Вірять вам і поважають.
Ми від них не відстаємо,
Акушеркам гімн співаємо:
Щастя вам і процвітання,
Миру, добробуту бажаємо!
Ти крихітне, маленьке життя,
Підхоплюєш добрими руками,
Бажаємо, щоб мрії твої збувались,
Хай життя обдарує щастям і квітками!
З Днем акушерки! Скільком малюкам
На світ ти допомагала з’явитися!
Спасибі від дітей, від тат і мам,
Добро нехай повернеться тобі сторицею!
Незабаром українці відзначатимуть ще одне важливе свято. Раніше ми писали, коли в Україні День матері 2025.