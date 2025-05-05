З Днем акушерки 2025: найкращі привітання у віршах і красивих листівках

Побажайте акушеру успіхів у його професійне свято 5 травня

Цього місяця у світі та в Україні зустрічають багато цікавих подій. Наприклад, щороку 5 травня відзначається Міжнародний день акушера.

Цього дня медики отримують привітання від близьких та друзів. Ці фахівці знаходяться поруч із породіллями та допомагають їм здійснити одне з найбільших чудес — появу на світ нової людини.

День акушерки був заснований у 1987 році на конференції Міжнародної конфедерації акушерок (ICM) у Нідерландах, але офіційно визнаний лише у 1992 році. Основна мета свята — привернути увагу до значення акушерської професії, наголосити на її важливій ролі у збереженні здоров’я суспільства та висловити подяку фахівцям за їхню відданість справі.

У Міжнародний день акушерки 2025 "Телеграф" підготував добірку гарних листівок та віршів, щоб ви могли привітати своїх знайомих медиків з цим важливим професійним святом. Побажайте їм всього найкращого цього особливого дня!

День акушерів сьогодні відзначимо,

Радісний, світлий і сонячний день.

Ти бачиш щодень, як народжуються діти.

Ти допомагаєш їм прийти у світ людей.

Нехай доля тебе любить, плекає,

Оберігає від бід і невдач.

Твоє серце теплотою зігріє

В мить, коли чується первістка плач.

Працівники медицини,

Помічники нових мам,

Прийміть вітання,

Подарунки — це Вам!

Бажаємо Вам здоров’я,

Захмарних зарплат,

Хай ладиться робота,

І вдома буде лад!

Лелеки наших діточок

Прямо в руки вам вручають.

Видно, дуже птахи ці

Вірять вам і поважають.

Ми від них не відстаємо,

Акушеркам гімн співаємо:

Щастя вам і процвітання,

Миру, добробуту бажаємо!

Ти крихітне, маленьке життя,

Підхоплюєш добрими руками,

Бажаємо, щоб мрії твої збувались,

Хай життя обдарує щастям і квітками!

З Днем акушерки! Скільком малюкам

На світ ти допомагала з’явитися!

Спасибі від дітей, від тат і мам,

Добро нехай повернеться тобі сторицею!

Незабаром українці відзначатимуть ще одне важливе свято. Раніше ми писали, коли в Україні День матері 2025.