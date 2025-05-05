С Днем акушерки 2025: самые лучшие поздравления в стихах и красивых открытках

Пожелайте акушеру успехов в его профессиональный праздник 5 мая

В этом месяце в мире и в Украине встречают много интересных событий. К примеру, каждый год 5 мая отмечается Международный день акушера.

В этот день медики получают поздравления от близких и друзей. Эти специалисты находятся рядом с роженицами и помогают им осуществить одно из величайших чудес — появление на свет нового человека.

День акушерки был учрежден в 1987 году на конференции Международной конфедерации акушерок (ICM) в Нидерландах, но официально признан только в 1992 году. Основная цель праздника — привлечь внимание к значению акушерской профессии, подчеркнуть ее важную роль в сохранении здоровья общества и выразить благодарность специалистам за их преданность делу.

В Международный день акушерки 2025 "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и стихов, чтобы вы могли поздравить своих знакомых медиков с этим важным профессиональным праздником. Пожелайте им всего самого лучшего в этот особенный день!

Чтоб собрать все похвалы,

Мало этажерки.

Отмечаем чудный день —

Праздник акушерки.

Пусть оплачен будет труд

Твой всегда достойно,

А в семье царит уют

И всегда спокойно.

Уже так много долгих лет

Ты помогаешь неустанно

Увидеть этот дивный свет

Всем детишкам долгожданным!

Благодарю тебя за труд,

За все-все добрые деяния!

Пусть много крох в наш мир придут

Благодаря твоим стараниям!

Радостный, светлый и солнечный день.

Видел ты сам, как рождаются дети.

Ты помогал им прийти в мир людей.

Пусть же судьба тебя любит, лелеет,

Оберегает от бед, неудач.

Сердце твое теплотою согреет

В миг, когда слышится первенца плач.

Знает каждый карапуз,

Только появившись,

Руки нежные твои,

Хлоп по ягодицам!

Поздравляем от души

В этот день весенний.

Пожелаем доброты,

Нет труда почтенней!

Скоро украинцы будут отмечать еще один важный праздник. Ранее мы писали, когда в Украине День матери 2025.