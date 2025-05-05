С Днем акушерки 2025: самые лучшие поздравления в стихах и красивых открытках
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Пожелайте акушеру успехов в его профессиональный праздник 5 мая
В этом месяце в мире и в Украине встречают много интересных событий. К примеру, каждый год 5 мая отмечается Международный день акушера.
В этот день медики получают поздравления от близких и друзей. Эти специалисты находятся рядом с роженицами и помогают им осуществить одно из величайших чудес — появление на свет нового человека.
День акушерки был учрежден в 1987 году на конференции Международной конфедерации акушерок (ICM) в Нидерландах, но официально признан только в 1992 году. Основная цель праздника — привлечь внимание к значению акушерской профессии, подчеркнуть ее важную роль в сохранении здоровья общества и выразить благодарность специалистам за их преданность делу.
В Международный день акушерки 2025 "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и стихов, чтобы вы могли поздравить своих знакомых медиков с этим важным профессиональным праздником. Пожелайте им всего самого лучшего в этот особенный день!
Чтоб собрать все похвалы,
Мало этажерки.
Отмечаем чудный день —
Праздник акушерки.
Пусть оплачен будет труд
Твой всегда достойно,
А в семье царит уют
И всегда спокойно.
Уже так много долгих лет
Ты помогаешь неустанно
Увидеть этот дивный свет
Всем детишкам долгожданным!
Благодарю тебя за труд,
За все-все добрые деяния!
Пусть много крох в наш мир придут
Благодаря твоим стараниям!
Радостный, светлый и солнечный день.
Видел ты сам, как рождаются дети.
Ты помогал им прийти в мир людей.
Пусть же судьба тебя любит, лелеет,
Оберегает от бед, неудач.
Сердце твое теплотою согреет
В миг, когда слышится первенца плач.
Знает каждый карапуз,
Только появившись,
Руки нежные твои,
Хлоп по ягодицам!
Поздравляем от души
В этот день весенний.
Пожелаем доброты,
Нет труда почтенней!
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