Навіщо замочувати насіння гарбуза перед посадкою і як правильно це зробити

Корисні поради для городників з замочування насіння гарбуза

Зовсім скоро настане час саджати гарбуз у відкритий ґрунт. Перед тим, як висаджувати насіння, його рекомендується замочити у воді і злегка проростити, тоді у відкритому грунті воно відразу ж піде у ріст.

"Телеграф" розповість, як правильно замочувати та пророщувати насіння гарбуза перед посадкою.

Замочування насіння гарбуза перед посадкою дуже бажане, якщо хочете прискорити проростання та підвищити схожість. Про це розповіла користувачка Facebook-спільноти "Сад. Місто. Теплиця". За її словами, додатково можна обробити насіння стимулятором росту.

Як правильно замочувати насіння гарбуза?

Спочатку потрібно відібрати насіння — воно має бути великим, щільним і неушкодженим. Для точності можна перевірити у воді — порожнє насіння спливе, здорове залишиться на дні ємності.

Замочувати насіння потрібно у теплій воді – 25-30 градусів за Цельсієм. Залишіть його у воді на 6-12 годин, можна на ніч.

Додатково можна додати у воду для замочування покупний стимулятор росту. Також досвідчені городники радять провести дезінфекцію насіння перед замочуванням у розчині марганцівки 1% на 15 хв.

Також за бажанням насіння гарбуза можна проростити. Після замочування його потрібно покласти на вологу марлю або серветку та залишити у теплому місці на 1-2 дні. А коли з’являться паростки — одразу садити в землю.

Висаджувати замочене або пророщене насіння потрібно в добре прогрітий ґрунт (не менше +12-14 градусів), на глибині 10 см.

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