Тільки не зрізайте: що потрібно зробити з тюльпанами, коли вони відцвітуть

Корисні поради для любителів вирощувати тюльпани

Багато господинь у травні після цвітіння тюльпанів відразу поспішають зрізати надкореневу частину квітів, оскільки вони псують вигляд клумби. Проте робити цього не варто, щоб наступного року тюльпани знову зацвіли. Ми вже розповідали, що робити з нарцисами після цвітіння, а сьогодні ділимося, як вчинити з тюльпанами.

Зрізати листя тюльпанів, коли вони відцвіли не можна, особливо якщо воно ще зелене та пружне, пише The Spruce. Єдине, що потрібно зробити — це зірвати або зрізати квітконіжки, на яких були власне квіти. Таким чином листя, поки природним шляхом не засохне, напоюватиме цибулину в землі корисними речовинами.

Прибирати листя тюльпанів можна тільки тоді, коли воно повністю пожовтіє і засохне, а стебла добре відходитимуть від землі. А до цього потрібно й надалі поливати клумбу з тюльпанами і навіть можна удобрити їх калієм та фосфором. Весь цей час у землі дозріватиме і формуватиметься цибулина для посадки наступного сезону.

До речі, викопувати тюльпани потрібно раз на кілька років. А коли садитимете їх наступного разу, то оберіть іншу ділянку, де вони раніше не росли. Це підвищить шанси на пишне цвітіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися бур’янів на доріжках та бруківці у дворі. Швидкий та абсолютно безкоштовний спосіб боротьби з бур’янами.