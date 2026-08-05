Легендарна шевелюра Трампа вмить злетіла на новому відео

Знаменитої укладки американського лідера як не бувало

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У мережі набирає популярності відеоролик із президентом США Дональдом Трампом, який став приводом для нової хвилі жартів та глузувань.

Американці звернули увагу на незручний момент, що стався під час виходу американського лідера з вертольота Marine One: сильний порив вітру підняв його знамениту зачіску, відкривши значну частину голови.

Кадри було знято в неділю, коли 80-річний Трамп залишав гелікоптер після візиту до Нью-Джерсі і готувався повернутися до Білого дому, пише irishstar. На відео видно, як глава держави обережно спускається трапом, тримаючись за поручні обома руками. Однак відразу після приземлення сильний вітер розтріпав його волосся, а звична укладка із зачесаним набік світлим волоссям на кілька секунд змінилася.

Holy shit. Trump’s entire head of hair nearly walked off his head with the wind.



He would absolutely HATE if this was shared right now across the internet. You know what to do. pic.twitter.com/a47ZE8f1Ek — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 3, 2026

Ролик швидко поширився в соцмережі X. Критично налаштовані до Трампа користувачі почали публікувати іронічні коментарі, стверджуючи, що вітер нібито "розкрив таємницю" його зачіски. "Чорт забирай. Вся шевелюра Трампа мало не зірвалася з його голови через вітер", — написали автори одного з повідомлень у мережі X.

Інші користувачі не стримували сарказму. "Його волосся відчайдушно намагається вирватися з-під влади тирана", — написав один із коментаторів. Інший пожартував: "Який гарний клей тримає його перуку".

Варто зазначити, що зовнішній вигляд та стан здоров’я американського лідера вже неодноразово ставали предметом публічних обговорень. У червні 2026 року його поява на саміті G7 у Франції викликала нові розмови про можливі зміни у стані президента. Користувачі та ЗМІ також звертали увагу на помітну зміну його зовнішності, включаючи проблеми зі втратою волосся.