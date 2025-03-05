Рус

Відзначився дорогими авто та розкішними вечірками: що відомо про сина Ющенка і де він зараз

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Син Віктора Ющенка був представником "золотої молоді"
Син Віктора Ющенка був представником "золотої молоді". Фото Колаж Телеграфу

Син експрезидента зараз перебуває у другому шлюбі

Андрій Ющенко — постать, яка більше асоціюється зі скандалами, ніж із досягненнями. Син третього президента України Віктора Ющенка неодноразово потрапляв у заголовки новин через гучні історії з розкішним способом життя, дорогими авто, сумнівними вечірками та конфліктами із законом. Зараз він перебуває у другому шлюбі з Оленою Безуглою.

І хоча свого часу його шлюб із сестрою відомої телеведучої Маші Єфросиніної привернув увагу світських хронік, Андрій так і залишився для багатьох символом "золотої молоді" початку 2000-х. "Телеграф" вирішив пригадати скандали, у яких фігурував Андрій Ющенко і що відомо про нього.

Скандали, у яких фігурував син Віктора Ющенка

Андрій Ющенко — син Віктора Ющенка та Світлани Колесник. Він навчався у Київському інституті міжнародних відносин.

Інцидент з автомобілем BMW M6 (2005 рік). Згідно з інформацією журналістів "Української правди", син тодішнього президента їздив Києвом на єдиній у столиці BMW М6. Тоді він навчався на третьому курсі університету. Він також порушував правила дорожнього руху та мав особисту охорону, яка агресивно реагувала на журналістів.

Андрій Ющенко

Стрілянина в київському ресторані. Ще один гучний епізод, пов'язаний із ім'ям Андрія Ющенка, стосувався стрілянини в одному з київських ресторанів. У 2009 році ЗМІ активно обговорювали інцидент, що стався в закладі "Козачок", популярному серед столичної еліти. За чутками, під час бурхливого святкування між гостями спалахнув конфлікт, який закінчився пострілами. У медіапросторі ширилися припущення про можливу причетність до інциденту Андрія Ющенка, однак жодних офіційних підтверджень цих версій так і не було.

Віктор Ющенко з сином Андрієм

Судові суперечки щодо компанії "Галицька марка". У 2012 році Андрій відсудив компанію у бізнес-партнера. Він став основним власником компанії "Галицька марка" після судового рішення, яке визнало законним передачу йому 25% компанії.

Шлюб із сестрою Марії Єфросиніної

Офіційно Андрій та Єлизавета одружилися у липні 2009 року. Весілля пройшло без надмірної публічності, хоча, враховуючи статус молодят і відомі прізвища, подія одразу стала предметом обговорення. Святкування відбулося у київському Печерському РАЦСі, а серед гостей були представники української політичної та світської еліти.

Андрій Ющенко та Ліза Єфросиніна

У подружжя народилася донька Варвара, однак цей шлюб виявився нетривалим. Вже у 2012 році стало відомо про їхнє розлучення. Після розриву Єлизавета з донькою переїхала за кордон. Зараз вона мешкає у Москві.

Ліза Ющенко

Другий шлюб Андрія Ющенка

Друга дружина сина Віктора Ющенка — дівчина, на ім’я Олена. Їхнє весілля відбулося у 2018 році. Вони відмовилися від гучних святкувань — просто повінчалися та повечеряли з родиною.

Андрій Ющенко з дружиною Оленою

У серпні 2022 року стало відомо, що Олена народила сина, який для неї став первістком. Як розповіла сама дружина Андрія, пологи були в Україні.

Де зараз Андрій Ющенко

Судячи з публікацій Олени Ющенко в Інстаграм, вона перебуває в Україні. Вона часто відвідує благодійні заходи та інколи публікує знімки із сином, проте чоловіка у соцмережах не показує. Проте, фотографіями зі свекром Олена іноді ділиться.

Віктор Ющенко з невісткою Оленою
Дружина Андрія Ющенка Олена з сином
Невістка Ющенка Олена

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню невістку Ющенка Лізу Єфросиніну. Вона мовчить про війну і розважається на лакшері-курортах.

Теги:
#Віктор Ющенко #Андрій Ющенко