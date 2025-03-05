Відзначився дорогими авто та розкішними вечірками: що відомо про сина Ющенка і де він зараз

Син експрезидента зараз перебуває у другому шлюбі

Андрій Ющенко — постать, яка більше асоціюється зі скандалами, ніж із досягненнями. Син третього президента України Віктора Ющенка неодноразово потрапляв у заголовки новин через гучні історії з розкішним способом життя, дорогими авто, сумнівними вечірками та конфліктами із законом. Зараз він перебуває у другому шлюбі з Оленою Безуглою.

І хоча свого часу його шлюб із сестрою відомої телеведучої Маші Єфросиніної привернув увагу світських хронік, Андрій так і залишився для багатьох символом "золотої молоді" початку 2000-х. "Телеграф" вирішив пригадати скандали, у яких фігурував Андрій Ющенко і що відомо про нього.

Скандали, у яких фігурував син Віктора Ющенка

Андрій Ющенко — син Віктора Ющенка та Світлани Колесник. Він навчався у Київському інституті міжнародних відносин.

Інцидент з автомобілем BMW M6 (2005 рік). Згідно з інформацією журналістів "Української правди", син тодішнього президента їздив Києвом на єдиній у столиці BMW М6. Тоді він навчався на третьому курсі університету. Він також порушував правила дорожнього руху та мав особисту охорону, яка агресивно реагувала на журналістів.

Стрілянина в київському ресторані. Ще один гучний епізод, пов'язаний із ім'ям Андрія Ющенка, стосувався стрілянини в одному з київських ресторанів. У 2009 році ЗМІ активно обговорювали інцидент, що стався в закладі "Козачок", популярному серед столичної еліти. За чутками, під час бурхливого святкування між гостями спалахнув конфлікт, який закінчився пострілами. У медіапросторі ширилися припущення про можливу причетність до інциденту Андрія Ющенка, однак жодних офіційних підтверджень цих версій так і не було.

Судові суперечки щодо компанії "Галицька марка". У 2012 році Андрій відсудив компанію у бізнес-партнера. Він став основним власником компанії "Галицька марка" після судового рішення, яке визнало законним передачу йому 25% компанії.

Шлюб із сестрою Марії Єфросиніної

Офіційно Андрій та Єлизавета одружилися у липні 2009 року. Весілля пройшло без надмірної публічності, хоча, враховуючи статус молодят і відомі прізвища, подія одразу стала предметом обговорення. Святкування відбулося у київському Печерському РАЦСі, а серед гостей були представники української політичної та світської еліти.

У подружжя народилася донька Варвара, однак цей шлюб виявився нетривалим. Вже у 2012 році стало відомо про їхнє розлучення. Після розриву Єлизавета з донькою переїхала за кордон. Зараз вона мешкає у Москві.

Другий шлюб Андрія Ющенка

Друга дружина сина Віктора Ющенка — дівчина, на ім’я Олена. Їхнє весілля відбулося у 2018 році. Вони відмовилися від гучних святкувань — просто повінчалися та повечеряли з родиною.

У серпні 2022 року стало відомо, що Олена народила сина, який для неї став первістком. Як розповіла сама дружина Андрія, пологи були в Україні.

Де зараз Андрій Ющенко

Судячи з публікацій Олени Ющенко в Інстаграм, вона перебуває в Україні. Вона часто відвідує благодійні заходи та інколи публікує знімки із сином, проте чоловіка у соцмережах не показує. Проте, фотографіями зі свекром Олена іноді ділиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню невістку Ющенка Лізу Єфросиніну. Вона мовчить про війну і розважається на лакшері-курортах.