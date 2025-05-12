Не только "спиды" и интересные ванны. Чем лечится Путин, администрация которого обвинила Макрона в наркомании

С 2022 года в сети распространялась информация, что у Путина может быть рак щитовидной железы

Франция опровергла обвинения России в том, что ее президент Эммануэль Макрон может употреблять наркотики. Однако не следует забывать, что о таблетках и веществах, которые может принимать глава РФ Владимир Путин, не раз говорили в сети.

"Телеграф" расскажет, какое лекарство может пить Путин и есть ли в их перечне "тяжелые" психотропы. Заметим, что официально российская сторона ни разу не называла перечень лекарств, которые употребляет глава Кремля.

Какое лекарство принимает Путин

Еще с 2022 года в сети распространялась информация, что у Путина может быть рак щитовидной железы. Учитывая это, он мог принимать не только препараты химиотерапии, но и препараты йода, противовоспалительные и т.п.

Анализируя внешность Путина, а именно частые сильные отеки, врачи в комментариях СМИ говорили, что он, вероятно, употребляет гормональные препараты, в частности кортикостероиды.

Российский политолог Валерий Соловей как-то отмечал: "Перед публичными выступлениями, если Путин выступает, он, как говорит молодежь, под "спидами" — очень сильными стимуляторами".

По его словам, это хорошо видно, когда он провозглашает речь и она не связана, будто язык не успевает за мозгом. К тому же, Путин "принимает специальные лекарства", с помощью которых может 4 часа выступать и держаться убедительно.

Кроме этого, расследование "Проекта" писало, что Путин страдает "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами. Также писали, что глава РФ якобы любит нетрадиционную медицину, к примеру, принимает ванны из экстракта рогов оленей (мягких незакостеневших рогов маралов).

Россия обвинила Макрона в употреблении наркотиков

Во время поездки в Украину на одном из видео с Макроном в сети заметили белый сверток на столе, который в России сразу расценили как "наркотики". На самом деле это была скомканная салфетка, что уже подтвердили во Франции.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычная салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и дома. Мы должны оставаться бдительными по поводу манипуляций", — говорится в сообщении Елисейского собора.

Заметим, что обвинение в сторону Макрона сделала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая известна своими абсурдными и пропагандистскими заявлениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фото со встречи Макрона с Владимиром Зеленским, президентом Украины, в Киеве нашёлся интересный момент