Студенти-медики підуть на вишкіл? Рада готує повернення обов’язкової військової підготовки
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Причина такої ініціативи — брак кадрів
Фармацевти та медики, які здобувають вищу освіту в Україні, мають не тільки бути на обліку, а й можуть знову проходити обов'язкову військову підготовку. З такою ініціативою виступили нардепи включно з головою комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайлом Радуцьким.
Йдеться про законопроєкт 13276, внесений 12 травня. Аргументований він гострим дефіцитом кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями. Ініціатори законопроєкта пропонують відновити "обов’язкову військову підготовку за повним курсом програми підготовки офіцерів запасу медичної служби (41 кредит ЄКТС)".
Наводяться дані, що тільки 5% здобувачів освіти за цими спеціальностями проходять підготовку як офіцери запасу медслужби. Така підготовка навіть здійснюється не у всіх закладах, де здобувачі отримують медичну чи фармацевтичну освіту.
Що буде після прийняття законопроєкту
Якщо зміни внесуть, будуть відновлені чи створені кафедри військового вишколу або кафедр медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти.
Проходження підготовки за програмою стане обов’язковим. Попередньо здобувачі мають бути визнані придатними за станом здоров’я та проходитимуть професійно-психологічний відбір. Обсяг підготовки та перелік військово-облікових спеціальностей погоджуватиме Мінохоронздоров’я.
Після прийняття законопроєкту на створення підрозділів у вишах відводять 6 місяців.
Раніше "Телеграф" розповідав про іншу ініціативу урядовців — підвищення мінімальної зарплати. Автори законопроєкту наголошують — поточна не відповідає реаліям 2025 року.