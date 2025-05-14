Студенти-медики підуть на вишкіл? Рада готує повернення обов’язкової військової підготовки

Причина такої ініціативи — брак кадрів

Фармацевти та медики, які здобувають вищу освіту в Україні, мають не тільки бути на обліку, а й можуть знову проходити обов'язкову військову підготовку. З такою ініціативою виступили нардепи включно з головою комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайлом Радуцьким.

Йдеться про законопроєкт 13276, внесений 12 травня. Аргументований він гострим дефіцитом кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями. Ініціатори законопроєкта пропонують відновити "обов’язкову військову підготовку за повним курсом програми підготовки офіцерів запасу медичної служби (41 кредит ЄКТС)".

Наводяться дані, що тільки 5% здобувачів освіти за цими спеціальностями проходять підготовку як офіцери запасу медслужби. Така підготовка навіть здійснюється не у всіх закладах, де здобувачі отримують медичну чи фармацевтичну освіту.

Законопроєкт має чимало авторів

Що буде після прийняття законопроєкту

Якщо зміни внесуть, будуть відновлені чи створені кафедри військового вишколу або кафедр медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти.

Проходження підготовки за програмою стане обов’язковим. Попередньо здобувачі мають бути визнані придатними за станом здоров’я та проходитимуть професійно-психологічний відбір. Обсяг підготовки та перелік військово-облікових спеціальностей погоджуватиме Мінохоронздоров’я.

Після прийняття законопроєкту на створення підрозділів у вишах відводять 6 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу ініціативу урядовців — підвищення мінімальної зарплати. Автори законопроєкту наголошують — поточна не відповідає реаліям 2025 року.