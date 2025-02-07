Деяких медиків позбавлять бронювання від мобілізації: що кажуть у МОЗ

Після скасування бронювання медиків будуть мобілізовувати до Збройних сил України, або до інших військових формувань Сил оборони

В Україні незабаром можуть почати позбавляти деяких медичних працівників бронювання від мобілізації. "Розброньовувати" медиків планують за запитом від Міністерства оборони та Командування медичних сил у разі потреби в окремих фахівцях-медиках.

Про це сказано у повідомленні Міністерства охорони здоровʼя. В МОЗ запевняють, що будуть координувати з департаментами охорони здоров'я списки необхідних медпрацівників для ЗСУ.

"Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу "Дія", відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", – сказано у повідомленні МОЗ.

Після скасування бронювання медиків будуть мобілізовувати до Збройних сил України, або до інших військових формувань Сил оборони. Проте призначати їх будуть виключно на медичні посади військової служби. Під час мобілізації медики будуть укладати із ЗСУ контракти строком на один рік з можливістю продовження.

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський заборонив переведення військових медиків у піхоту. А наприкінці 2024 року народний депутат України Мар'яна Безугла заявила, що частину військовослужбовців з Повітряних сил переводять в піхотні підрозділи. Тимчасово виконуючий обов'язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив це, але водночас заявив, що Безугла намагається маніпулювати суспільством.

14 січня 2025 року Генеральний штаб і Командування Повітряних сил ЗСУ заявили, що не планують займатися переведенням вузькопрофільних гостродефіцитних фахівців з авіації в піхоту.