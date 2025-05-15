Топ-12 подій у Києві, на які варто сходити цими вихідними (афіша)
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Культурні події на будь-який смак, час та вік
У Києві завжди можна цікаво провести час. У столиці постійно відбуваються фестивалі, концерти, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих.
"Телеграф" розповідає, куди сходити цими вихідними, 16-18 травня, у Києві.
Театр
Вистава "Ліниві та ніжні"
16–18 травня, 18:30
Театр на Печерську, Немировича-Данченка, 5
Пластична вистава-проживання за віршами Юрія Іздрика. Тут любов звучить у пісні, погляді й дотику.
Вхід: 350 грн
"THREE YEARS NOW" у ProEnglish Theatre
17 травня о 18:00
Три театри Хаб на вул. Сім'ї Бродських, 3
Вистава англійською мовою за п’єсою Анни Галас.
Квитки: 400 грн
Музика та концерти
IMAGINE DRAGONS Tribute
16 травня, 19:00
Intense Project, вул. Мокра, 3
Триб'ют-концерт американського попрок-гурту Imagine Dragons — багато пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London.
Одразу після концерту залишайтесь на запальну afterparty з кращими хітами до 23:00.
Вхід: 400 грн
Rammstein Tribute у Солом’янській броварні
17 травня о 17:00
Солом'янська броварня, площа Солом'янська, 2Б
Триб’ют-концерт Rammstein. "America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" та багато інших пісень у живому виконанні від гурту Rammlied.
Квитки від 250 грн.
TVORCHI
18 травня о 18:00
V’YAVA, просп. Академіка Глушкова, 1
Дует, який прославив українську електронну сцену далеко за її межами. У програмі — головні хіти й прем’єра нового треку.
Вхід: 750–2000 грн
Виставки та арт-проєкти
"Жінка. Мати. Берегиня"
До 25 травня
Будинок художника, вул. Січових Стрільців, 1-5
Виставка, присвячена силі та ніжності українських жінок.
Вхід вільний.
Інтерактивна виставка "Третє дихання"
До 1 червня
Виставковий простір, вул. Межигірська, 82
Виставка про почуття та емоції, створена у співпраці з психологами та митцями. 50% з кожного квитка передадуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans.
Квитки від 75 грн.
Виставка "Сициліада"
До 1 червня
Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9
На картинах зображено не типові туристичні пейзажі, а глибоке занурення в культурні шари, взаємозв’язок природи й архітектури, світла й повітря, міфології та матеріального світу.
Вхід: 75–150 грн
Фестивалі та події на відкритому повітрі
Picnic Boho
17–18 травня
Арт-завод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1а
Picnic Boho — це міський вікенд із заміським вайбом: BBQ, жива музика, йога, маркет та дитячі активності.
Вхід: 100–300 грн
Kyiv Tea Festival 2025
17–18 травня
ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1
Великий фестиваль чаю у павільйоні №4 ВДНГ. Дводенний фестиваль для всіх, хто любить чай або хоче відкрити для себе його багатий світ.
Квитки від 250 грн.
Для дітей
"Аліса в Країні Див"
17 травня о 12:00
КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, вул. Ярославів Вал, 40
"Аліса в країні див" — це інсценізація казки Льюїса Керролла.
Квитки: 80 грн
Весела хімія для дітей
17 травня о 17:00
просп. Миколи Бажана, 14
Інтерактивне наукове шоу для дітей від 3,5 років. Понад 10 дослідів з сухим льодом, вогнем, полімерами.
Вхід: 400 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли відзначатимуть День Києва у 2025 році. Традиційно це свято припадає на останню неділю травня.