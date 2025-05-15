Топ-12 подій у Києві, на які варто сходити цими вихідними (афіша)

Культурні події на будь-який смак, час та вік

У Києві завжди можна цікаво провести час. У столиці постійно відбуваються фестивалі, концерти, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих.

"Телеграф" розповідає, куди сходити цими вихідними, 16-18 травня, у Києві.

Театр

Вистава "Ліниві та ніжні"

16–18 травня, 18:30

Театр на Печерську, Немировича-Данченка, 5

Пластична вистава-проживання за віршами Юрія Іздрика. Тут любов звучить у пісні, погляді й дотику.

Вхід: 350 грн

Ліниві та ніжні. Юрій Іздрик

"THREE YEARS NOW" у ProEnglish Theatre

17 травня о 18:00

Три театри Хаб на вул. Сім'ї Бродських, 3

Вистава англійською мовою за п’єсою Анни Галас.

Квитки: 400 грн

Виставa THREE YEARS NOW

Музика та концерти

IMAGINE DRAGONS Tribute

16 травня, 19:00

Intense Project, вул. Мокра, 3

Триб'ют-концерт американського попрок-гурту Imagine Dragons — багато пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London.

Одразу після концерту залишайтесь на запальну afterparty з кращими хітами до 23:00.

Вхід: 400 грн

Триб'ют-концерт Imagine Dragons

Rammstein Tribute у Солом’янській броварні

17 травня о 17:00

Солом'янська броварня, площа Солом'янська, 2Б

Триб’ют-концерт Rammstein. "America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" та багато інших пісень у живому виконанні від гурту Rammlied.

Квитки від 250 грн.

Триб’ют-концерт Rammstein

TVORCHI

18 травня о 18:00

V’YAVA, просп. Академіка Глушкова, 1

Дует, який прославив українську електронну сцену далеко за її межами. У програмі — головні хіти й прем’єра нового треку.

Вхід: 750–2000 грн

Концерт TVORCHI

Виставки та арт-проєкти

"Жінка. Мати. Берегиня"

До 25 травня

Будинок художника, вул. Січових Стрільців, 1-5

Виставка, присвячена силі та ніжності українських жінок.

Вхід вільний.

Виставка "Жінка. Мати. Берегиня"

Інтерактивна виставка "Третє дихання"

До 1 червня

Виставковий простір, вул. Межигірська, 82

Виставка про почуття та емоції, створена у співпраці з психологами та митцями. 50% з кожного квитка передадуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans.

Квитки від 75 грн.

Виставка "Сициліада"

До 1 червня

Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9

На картинах зображено не типові туристичні пейзажі, а глибоке занурення в культурні шари, взаємозв’язок природи й архітектури, світла й повітря, міфології та матеріального світу.

Вхід: 75–150 грн

Виставка "Сициліада"

Фестивалі та події на відкритому повітрі

Picnic Boho

17–18 травня

Арт-завод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1а

Picnic Boho — це міський вікенд із заміським вайбом: BBQ, жива музика, йога, маркет та дитячі активності.

Вхід: 100–300 грн

Picnic Boho на Арт-заводі "Платформа"

Kyiv Tea Festival 2025

17–18 травня

ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Великий фестиваль чаю у павільйоні №4 ВДНГ. Дводенний фестиваль для всіх, хто любить чай або хоче відкрити для себе його багатий світ.

Квитки від 250 грн.

Фестиваль чаю на ВДНГ

Для дітей

"Аліса в Країні Див"

17 травня о 12:00

КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, вул. Ярославів Вал, 40

"Аліса в країні див" — це інсценізація казки Льюїса Керролла.

Квитки: 80 грн

Афіша КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого

Весела хімія для дітей

17 травня о 17:00

просп. Миколи Бажана, 14

Інтерактивне наукове шоу для дітей від 3,5 років. Понад 10 дослідів з сухим льодом, вогнем, полімерами.

Вхід: 400 грн

Шоу "Весела хімія для дітей"

Раніше "Телеграф" писав, коли відзначатимуть День Києва у 2025 році. Традиційно це свято припадає на останню неділю травня.