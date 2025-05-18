Навіщо взагалі збиратися тоді? Українці рвуть мережу мемами про Євробачення 2025

Українці – творчий народ. А ще ми любимо посміятися. Тому кожна хоч трохи помітна подія викликає в нашому сегменті інтернету хвилю "мемасиків"

У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель пройшов 69-й гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025 року. Переможцем став представник Австрії.

Євробачення 2025 року традиційно надихнуло українців на створення смішних мемів. Зібрали для вас найкумедніші.

Вже четвертий рік наші громадяни постійно перебувають під загрозою обстрілів російських ракет та БПЛА. За час війни вони адаптувалися та живуть нормальним життям, незважаючи ні на що. Українці дивляться шоу під час обстрілів та вболівають за своїх навіть під час повітряної тривоги. На цей факт звернув увагу автор одного з мемів.

У мережі з’явилося опитування, де з гумором згадали всіх учасників конкурсу, але завуальовано — не називаючи імен та країн, які вони представляють. Хоча для тих, хто стежив за виступами, у списку не було жодних загадок.

Одному з українців наскільки сподобалася співачка з Німеччини, що він спробував розповісти їй про принади нашої столиці, включаючи Голосіївський ліс та… торгову мережу "Аврора".

Деякі інтернет-користувачі, коментуючи Євробачення, не могли забути про суперечки. Так, Польщі пригадали "терки" через зерно.

Українці й не лише відреагували на перемогу Йоханнеса Пітча, відомого як JJ, який представляв Австрію. Артист підкорив Європу своїм потужним виступом та забрав головну нагороду. Проте відомо, що співак у процесі створення своєї композиції "Wasted Love" надихався творчістю Анни Нетребко – російської оперної співачки, яка підтримує путінську агресію. Його визнання викликало хвилю обурення, особливо серед українців.

Не обійшлося і без спогадів про учасників Євробачення попередніх років, зокрема, Вєрки Сердючки.

Аномально нестабільна погода у травні поточного року також нагадала українцям про костюм NEMO, що перемогла у 2024 році, який складається з ніжної сукні з відкритими плечима та шапки-вушанки. Своїм виступом швейцарці відкрили фінал Євробачення 2025 року.

Нагадаємо, MELOVIN несподівано високо оцінив проросійського учасника Євробачення 2025 року. "Телеграф" розповів, про кого йдеться і як відреагували українці.