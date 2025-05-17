У парку Запоріжжя критично обмілів ставок - чотирилапих жителів довелося евакуювати (відео)

Місцеві називають його "парк на Райдузі"

Вознесенівський парк в Запоріжжі є одним з найулюбленіших місць відпочинку містян. Його "родзинкою" є штучні ставки із фонтанами, де живуть черепашки та птахи, проте зараз він майже повністю пересох, перетворившись на брудну калюжу.

Сумні відео публікує Telegram-канал "ЗаБор Запоріжжя". Перше з них датоване 16 березня. Великий ставок спочатку перетворився на два маленьких. З березня ситуація лише погіршувалася. Через наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, два ставки у парку обміліли, один з них критично. Третій ставок підживлюється джерелами, тому стан його задовільний.

Стан ставка 16 травня

30 березня

На свіжих відео (від 4 та 17 травня) можна побачити, що ставок майже зовсім зник. Будиночок для качок стоїть на купі каміння.

4 травня

З обмілілого ставка врятували черепашок

Черепашок переселили до повноводного озерця. Деякі з них сховалися у мул, але пізніше їх теж відловлять. Завдяки запуску фонтану вода у ставку буде, тож черепахам нічого не загрожує.

Ставок почав заповнюватися водою

Поруч запустили каскадний фонтан "Райдуга". На відео від 17 травня можна побачити, що обміліла водойма почала потрохи заповнюватися водою.

17 травня

Чому міліють ставки у Запоріжжі

За даними ЗЦР, падіння рівня води у ставках Запоріжжя пов'язане з наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС. Станом парків міста опікується КП "Титан". Його директор Віктор Поляков підтвердив, що вода пішла виключно через падіння рівня Дніпра. Адже всі паркові ставки були з ним пов’язані. Для розв'язання проблеми необхідні дослідження, проте грошей на них у бюджеті немає.

"Що робити зі ставками у Вознесенівському парку і парку Перемоги, як збалансувати та відновити рівень води – ми ще не досліджували. Зараз бракує коштів", — пояснив Поляков.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Каховське водосховище площею 2 155 квадратних кілометрів. Фактично воно перетворилось на невелику посадку з поодинокими водоймами. Наразі ця територія активно заростає рослинами та вербами, які подекуди сягнули 7 метрів у висоту.