Чорна річка: у Запоріжжі вода вкрилася темною плівкою (відео)

Темна, густа плівка невідомої речовини вкрила річку просто посеред міста

Запоріжжя знову на межі екологічної катастрофи. У місті виявили забруднення річки Мокра Московка. Щонайменше 800 м² води вкриті густою темною речовиною схожою на мазут.

Її походження невідоме. Вона в'язка та достатньо пружна, щоб не пропускати навіть камінь. На місці вже побували співробітники ДСНС, поліції, Держекоінспекції, представники місцевої влади. Відібрані потрібні проби ґрунту, води та самої рідини для того, щоб повноцінно оцінити масштаб катастрофи. Поки поліція шукає винних, співробітники ДСНС встановили загороджувальні бони, щоб невідома речовина не розповсюдилась далі.

Начальник Держекоінспекції Південного округу Олег Бігдан повідомив, що орієнтовно десятки тонн невідомої речовини потрапили у воду. Викачати з води цю речовину мають за одну-дві доби, після її ідентифікації правильно утилізують. Екоінспектори наразі підраховують збитки, вони можуть виявитися суттєвими. Щоправда, попередньо масової загибелі риби, птахів чи тварин не виявлено.

Шар речовини дуже щільний

Місцеві мешканці повідомляють, що з колодязя на одній із вулиць міста також "лізе" речовина, схожа на мазут. Ця вулиця — поблизу русла ріки. Містяни побоюються, що речовина досягне Дніпра, адже Мокра Московка в нього впадає.

Мокра Московка на карті Запоріжжя

Раніше "Телеграф" розповідав про плями мазуту в Дніпрі. Їх виявили на пляжі та пов'язали із загибеллю птахів.