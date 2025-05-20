Українські судді взяли участь у піврічному з’їзді Європейської асоціації суддів

У межах зібрання EAJ одноголосно ухвалила чотири резолюції на захист судової незалежності

В травні, у Вірменії відбулися піврічні збори Європейської асоціації суддів (EAJ) — Регіональної групи Міжнародної асоціації суддів (IAJ). У заході взяли участь представники 34 національних асоціацій суддів Європи, включно з делегацією Асоціації суддів України.

Міжнародна конференція була присвячена актуальним загрозам для судової влади в Європі.

Українська делегація разом з європейськими колегами обговорила теми щодо політичного тиску на суддів, фінансової залежності судової системи та посилення ролі професійних об’єднань у захисті інституційної незалежності суддів.

"Українська делегація не просто була присутньою на заході, а гідно представляла державу на всіх рівнях — через активний діалог із колегами та порушення критично важливих тем, серед яких: питання суддівської винагороди, кадровий голод і вкрай низьке матеріальне забезпечення апаратів судів. За підсумками конференції було ухвалено чотири заяви щодо ситуації в Італії, Угорщині, Чехії та Румунії, а також загальну Заяву "Про матеріальну незалежність суддів". У якій чітко наголошено на необхідності належного фінансування судової системи та важливості ролі органів суддівського самоврядування — таких як суддівські ради, профспілки й асоціації — у захисті незалежності правосуддя", — зазначила Марина Барсук, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду.

На аналітичний запит EAJ Асоціацією суддів України було підготовлено змістовну письмову відповідь, в якій розкрито ряд важливих питань:

конституційні та законодавчі гарантії суддівської винагороди в Україні;

проблематику щорічного встановлення заниженого розміру прожиткового мінімуму в Законі України про державний бюджет, що застосовується до розрахунку винагороди суддів;

усталені правові позиції Верховного Суду щодо недопустимості звуження гарантій матеріального забезпечення суддів поза межами спеціального закону;

аналіз рішень Конституційного Суду України, які підкреслюють, що рівень винагороди є елементом незалежності і не може знижуватись іншими нормативними актами.

Представники нашої країни також звернули увагу на обмеженість участі судової влади у формуванні державного бюджету, потребу в законодавчій передбачуваності та єдності підходів до оплати праці суддів усіх інстанцій.

У межах зібрання EAJ одноголосно ухвалила чотири резолюції на захист судової незалежності.

З боку Італії — засуджено запропоновані конституційні зміни, зокрема запровадження жеребкування при формуванні Вищої ради судочинства, її поділ на окремі органи та вилучення дисциплінарних повноважень.

Чехія — різко розкритиковано закон, що зменшує суддівську винагороду на 2025 рік шляхом зміни механізму індексації, попри вето президента та відхилення Сенатом.

Угорщина – висловлено глибоку стурбованість через публічні атаки на суддів, дискримінаційні норми щодо продовження повноважень після 65 років та нові законодавчі ініціативи без участі судової спільноти.

Греція – звернуто увагу на використання дисциплінарних процедур як інструменту тиску на суддів, зокрема через запропоновані процесуальні зміни та публічні звинувачення.

Делегацією було проведено комунікацію на рівні всіх делегацій, присутніх на з’їзді, з метою обговорення проблематики недотримання гарантій суддівської незалежності, що дало змогу привернути широку міжнародну увагу до актуальних викликів у цій сфері, уточнює Асоціація суддів України.