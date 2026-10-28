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"Виграла джек-пот": українка знайшла неочікуваний бонус у смаколику з магазину (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Через порушення технологічного процесу можна купити дуже дивні солодощі
Через порушення технологічного процесу можна купити дуже дивні солодощі. Фото Колаж "Телеграф"

Вафля без вафлі трапляється раз у житті

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Українка показала бракований десерт від Milka. Дівчина купила їхню шоколадну вафлю, але там не виявилося вафлі, — тільки шоколад.

Рідкісну покупку показала користувачка соцмережі Threads Ганна Шевченко.

"Я ледве не зламала зуби, але походу виграла джек-пот. Вафля Мілка без вафлі", — підписала фото авторка публікації.

На кадрах Milka Choco Wafer. Зазвичай всередині упаковки — хрусткі вафлі, покриті ніжним молочним шоколадом Milka з альпійського молока. Однак в цьому випадку був лише шоколад, вафля, ймовірно, через збій технологічного процесу.

Milka Choco Wafer
Так мала виглядати вафля. Фото: threads.com/@sparkleness.me
Milka Choco Wafer
Але вафлі всередині не було. Фото: threads.com/@sparkleness.me

Шоколад дорожчий за вафлю, тому можна вважати, що дівчині пощастило. У коментарях жартують, що виробник може через суд вимагати повернення грошей.

Також у коментарях розмірковують, що комусь навпаки, дісталася просто вафля. Інша коментаторка написала, їй якось трапився вафельний батончик від Milka також без вафлі. Ось деякі з коментарів:

  • Видаліть. Вони через суд змусять повернути їм гроші
  • Комусь дісталась просто вафля
  • Киньте цю фотку в Mondelez, вам надішлють коробочку солодощів у вибачення. Було таке
  • Та тут виглядає наче це я ще їм доплатити повинна
  • До вашого допису я не знала, що таке заздрість

Раніше "Телеграф" розповідав, як відрізнити справжній шоколад від підробки. Прості ознаки, які не брешуть.

Теги:
#Шоколад #Десерт #Брак