"Виграла джек-пот": українка знайшла неочікуваний бонус у смаколику з магазину (фото)

Вафля без вафлі трапляється раз у житті

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Українка показала бракований десерт від Milka. Дівчина купила їхню шоколадну вафлю, але там не виявилося вафлі, — тільки шоколад.

Рідкісну покупку показала користувачка соцмережі Threads Ганна Шевченко.

"Я ледве не зламала зуби, але походу виграла джек-пот. Вафля Мілка без вафлі", — підписала фото авторка публікації.

На кадрах Milka Choco Wafer. Зазвичай всередині упаковки — хрусткі вафлі, покриті ніжним молочним шоколадом Milka з альпійського молока. Однак в цьому випадку був лише шоколад, вафля, ймовірно, через збій технологічного процесу.

Так мала виглядати вафля. Фото: threads.com/@sparkleness.me

Але вафлі всередині не було. Фото: threads.com/@sparkleness.me

Шоколад дорожчий за вафлю, тому можна вважати, що дівчині пощастило. У коментарях жартують, що виробник може через суд вимагати повернення грошей.

Також у коментарях розмірковують, що комусь навпаки, дісталася просто вафля. Інша коментаторка написала, їй якось трапився вафельний батончик від Milka також без вафлі. Ось деякі з коментарів:

Видаліть. Вони через суд змусять повернути їм гроші

Комусь дісталась просто вафля

Киньте цю фотку в Mondelez, вам надішлють коробочку солодощів у вибачення. Було таке

Та тут виглядає наче це я ще їм доплатити повинна

До вашого допису я не знала, що таке заздрість

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