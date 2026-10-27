Ніжний салат "Золота рибка": рецепт із рибою гарячого копчення

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Салат "Золота рибка" з рибою гарячого копчення підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. Його викладають шарами: варені овочі, яйця та риба, а зверху додають мариновані огірки й кріп. Щоб салат був соковитим, кожен шар змащують майонезом, а готову страву залишають просочитися в холодильнику.

Що знадобиться для салату "Золота рибка"

Візьміть 1 рибу гарячого копчення, 3 варені картоплини, 2 варені морквини, 3 варені яйця, 1 червону цибулину та 3 мариновані огірки. Також знадобляться 1 пучок кропу й майонез до смаку. Такий склад наводить сайт "Господинька".

Відваріть картоплю, моркву та яйця, повністю охолодіть і почистьте. Зніміть із риби шкіру та видаліть кістки – для салату знадобиться лише м'якота. Кріп дрібно наріжте.

Як зібрати салат "Золота рибка"

Натріть картоплю на великій тертці, викладіть першим шаром і змастіть майонезом. Червону цибулю наріжте пір’ям, розподіліть поверх картоплі й також покрийте майонезом. Наступним шаром викладіть рибу.

Мариновані огірки наріжте тонкими брусочками й розкладіть поверх риби. Змастіть майонезом. Зверху натріть варені яйця й також покрийте їх майонезом. Потім натріть моркву та рівномірно розподіліть по поверхні салату.

Салат із копченою рибою та маринованими огірками. Фото: "Господинька"

Посипте салат подрібненим кропом і поставте в холодильник на 2 години. За цей час шари просочаться, а смаки поєднаються. Після охолодження страву можна подавати.

Салат "Золота рибка" з копченою рибою. Фото: "Господинька"

Як вибрати рибу гарячого копчення

Для цього салату важливі смак і якість головного інгредієнта. Поверхня риби має бути чистою та сухою; допустимий колір – від світло-золотистого до темно-коричневого. М’ясо має легко відділятися від кісток, залишатися щільним і соковитим. Легка сухуватість і крихкість допустимі.

Запах має бути приємним, характерним для копченого продукту, без сторонніх відтінків. На поверхні риби можуть бути сліди решітки або прутів, але вона не має бути забруднена сажею. Невеликі пошкодження шкіри самі по собі не означають, що продукт не відповідає вимогам.

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