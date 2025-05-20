Украинские судьи приняли участие в полугодовом съезде Европейской ассоциации судей

В рамках собрания EAJ единогласно приняла четыре резолюции в защиту судебной независимости

В мае в Армении состоялось полугодовое собрание Европейской ассоциации судей (EAJ) — Региональной группы Международной ассоциации судей (IAJ). В мероприятии приняли участие представители 34 национальных ассоциаций судей Европы, включая делегацию Ассоциации судей Украины.

Международная конференция была посвящена актуальным угрозам судебной власти в Европе.

Украинская делегация вместе с европейскими коллегами обсудила темы политического давления на судей, финансовой зависимости судебной системы и усиления роли профессиональных объединений в защите институциональной независимости судей.

"Украинская делегация не просто присутствовала на мероприятии, а достойно представляла государство на всех уровнях — через активный диалог с коллегами и поднятие критически важных тем, среди которых: вопросы судейского вознаграждения, кадровый голод и крайне низкое материальное обеспечение аппаратов судов. По итогам конференции были приняты четыре заявления о ситуации в Италии, Венгрии, Чехии и Румынии, а также общее Заявление "О материальной независимости судей". В котором четко подчеркивается необходимость надлежащего финансирования судебной системы и важности роли органов судейского самоуправления — таких как судейские советы, профсоюзы и ассоциации — в защите независимости правосудия", — отметила Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда.

На аналитический запрос EAJ Ассоциацией судей Украины был подготовлен содержательный письменный ответ, в котором раскрыт ряд важных вопросов:

конституционные и законодательные гарантии судейского вознаграждения в Украине;

проблематика ежегодного установления заниженного размера прожиточного минимума в Законе Украины о государственном бюджете, применяемую для расчета вознаграждения судей;

устоявшиеся правовые позиции Верховного Суда относительно недопустимости сужения гарантий материального обеспечения судей вне рамок специального закона;

анализ решений Конституционного Суда Украины, подчеркивающих, что уровень вознаграждения является элементом независимости и не может снижаться другими нормативными актами.

Представители нашей страны также обратили внимание на ограниченность участия судебной власти в формировании государственного бюджета, потребность в законодательной предсказуемости и единстве подходов к оплате труда судей всех инстанций.

В рамках собрания EAJ единогласно приняла четыре резолюции в защиту судебной независимости.

Со стороны Италии — осуждены предложенные конституционные изменения, в частности введение жеребьевки при формировании Высшего совета судопроизводства, его разделение на отдельные органы и изъятие дисциплинарных полномочий.

Чехия — резко раскритикован закон, уменьшающий судейское вознаграждение на 2025 год путем изменения механизма индексации, несмотря на вето президента и отклонение Сенатом.

Венгрия – выражена глубокая обеспокоенность из-за публичных атак на судей, дискриминационные нормы по продлению полномочий после 65 лет и новые законодательные инициативы без участия судебного сообщества.

Греция – обращено внимание на использование дисциплинарных процедур как инструмента давления на судей, в частности, из-за предложенных процессуальных изменений и публичных обвинений.

Делегация провела коммуникацию на уровне всех делегаций, присутствующих на съезде, с целью обсуждения проблематики несоблюдения гарантий судейской независимости, что позволило привлечь широкое международное внимание к актуальным вызовам в этой сфере, уточняет Ассоциация судей Украины.