"Тепер ще й шапку на зарядку ставити": українців здивувала незвична знахідка з "Аврори"

Зігріває та освітлює дорогу, а коштує копійки

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У Threads обговорюють незвичну знахідку з мережі магазинів "Аврора", яка може стати в пригоді під час блекаутів. Йдеться про шапку з вбудованим ліхтариком, яка дає змогу підсвічувати дорогу в темряві.

Українка показала покупку в соцмережах і розповіла про її особливості. У коментарях користувачі обговорюють зручність аксесуара та його недоліки.

Скільки коштує шапка з ліхтариком

Знахідкою українка похизувалася на своїй сторінці в Threads.

"Які часи, такі й шапки! Гляньте, що я купила в "Аврорі". Ви будете просто в шоці і захочете собі таку ж саму", — розповіла жінка.

За словами авторки допису, шапка коштує 199 гривень. Вона має три режими роботи ліхтарика та дає змогу одночасно зігрівати голову й освітлювати дорогу, не тримаючи нічого в руках.

Ціна шапки

На сайті магазину зазначають, що ліхтарик допомагає підсвічувати дорогу та робить людину помітнішою для водіїв. Він працює до 15 годин, після чого батарейку потрібно замінити.

Шапка з "Аврори"

Ліхтарик працює від батарейки

Що пишуть українці про незвичну покупку

У коментарях користувачі Threads поділилися думками про практичність такого аксесуара. Деякі оцінили його зручність, інші звернули увагу на можливі недоліки.

"Ну от. Тепер ще й шапку ввечері на зарядку ставити".

Коментар з Threads

"Класно, тільки тому, хто в тій шапці, бо людям, які будуть іти назустріч, світло засліплюватиме очі. Люди й з увімкненим ліхтарем на телефоні йдуть і світять не під ноги, а прямо зустрічним в обличчя".

Коментар з Threads

Також користувачі обговорили, як прати шапку та скільки тримає заряд ліхтарик.

"Ліхтарик виймається, але це фі**я, бо заряд він тримає хвилин 30. Краще нормальний налобний ліхтарик".

Коментар з Threads

Інша користувачка розповіла, що купувала подібну шапку для дитини й залишилася задоволена покупкою.

"На тему дитячу брала, те, що треба: дитину видно, йому видно. М’яка і за розміром чудово. Разів чотири вже виходили в ній, не розрядилася ще".

Коментар з Threads

Водночас не всі оцінили ідею вбудованого ліхтарика.

"Якщо мені хтось тою шапкою посвітить в очі, то дістане по тій шапці".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що сирок за 7 гривень із "Аврори" викликав суперечки в мережі.