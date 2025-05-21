Ездила в Россию и была "вне политики": как изменилась и где сейчас звезда "Україна має талант" Виктория Петрик

Исполнительница ведет непубличную жизнь

Сегодня, 21 мая, день рождения отмечает исполнительница Виктория Петрик, которая была победительницей детской "Новой волны 2010". В этот день ей исполняется 28 лет. В последние годы Виктория исчезла со всех радаров, как и певец 2000-х Василий Бондарчук.

"Телеграф" расскажет о карьере певицы, где она сейчас и чем занимается.

Что известно о Виктории Петрик

Будущая певица родилась в 1997 году в Одессе в семье музыкантов. Впоследствии семья перебралась в село Нерубайское. В 2001 году Виктория начала посещать Воронцовский дворец детского и юношеского творчества. Спустя год она стала петь сольно.

Петрик училась в музыкальной школе в Одессе: сначала овладевала игру на скрипке, а затем — на фортепиано. В 2004 году Петя получила гран-при на международном детском конкурсе "Звездные мосты". Также выигрывала на международных фестивалях "Звездочка" и "Молодая Галичина".

Петрик начала петь с детства, фото из сети

В 2008 году Петрик приняла участие в Национальном отборе на детское Евровидение, в котором победила. На международном песенном конкурсе она заняла второе место. Там она исполнила украинскую песню "Матроси", а номер был с морской тематикой. Участие в детском Евровидении стало прорывом в карьере молодой исполнительницы.

Виктория Петрик на детском Евровидении

Масштабную популярность Виктория получила после участия в программе "Україна має талант". Она участвовала в шоу со своей сестрой Анастасией. Девочки вошли в пятидесятку лучших талантов Украины.

Виктория и Анастасия Петрик на "Україна має талант"

В 2010 году Виктория заняла первое место на международном конкурсе "Новая волна", которое разделила с армянской группой "Размик и друзья". В 2012 году Петрик получила премию "Человек года". Она победила в номинации "Кумир нации" вместе с сестрой Анастасией.

Виктория и Анастасия Петрик, фото из сети

В 2013 году Виктория принимала участие в отборочном туре "Новой волны", впрочем, не прошла через возраст. Через год Петрик приняла участие в Нацотборе на Евровидение, где заняла второе место.

Виктория Петрик на Нацотборе на Евровидение

В 2014 году Петрик вместе с Вячеславом Рыбиковым выступала от Украины на "Новой волне". В тот период она выпускала треки "Дерево любви", Freedom, "Чарівниця", "Весна".

Через 2 года певица снова приняла участие в Нацотборе на Евровидение, однако безуспешно. Тогда судьи отметили, что у Виктории сильный голос, однако она не цепляет как артистка.

Виктория Петрик на Нацотборе на Евровидение

Виктория продолжала ездить в Россию после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе. Она позиционировала себя вне политики: "Артисты могут, несмотря на эту ситуацию, летать в разные страны. У нас был недавно концерт в Москве, мы пели украинские песни и нам аплодировали стоя. Нам говорят, мы не хотим воевать".

Впоследствии Виктория перестала появляться на публике. В 2017 году она рассказала, что стала мамой в канун 20-летия. У нее родился сын Давид. Впрочем, своего избранника певица тщательно скрывала. Она закрывала лицо любимого на фотографиях разными смайликами.

Виктория Петрик родила ребенка, фото из сети

Виктория Петрик с избранником, фото из сети

Где сейчас Виктория Петрик

В 2022 году в Одессе задержан 40-летний местный житель по подозрению в похищении автомобиля премиум-класса Hyundai Santa Fe. Как писало местное издание "Думская", им оказался муж певицы — Владимир Андрушкевич, в 2 раза старше ее. Он открыл чужое авто специальным устройством и планировал вернуть его владелице за полцены. Раньше мужчину уже судили за кражу.

Муж Виктории Петрик, фото "Думская"

Петрик не осудила полномасштабную войну России против Украины. На ее странице нет постов о преступлениях оккупантов. Она продолжает вести страницу на русском и распространяет фотографии своего сына.

Петрик с сыном, фото из ее соцсетей

Сейчас девушка живет в Испании. Она периодически поет в местных заведениях. Также она присоединилась к творческой студии "Моя мечта". Вероятно, она учит детей петь. В общем Петрик ведет непубличную жизнь.

Петрик продолжает петь в Испании, фото из ее соцсетей

Петрик живет в Испании и учит петь детей, фото из ее соцсетей

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