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Ездила в Россию и была "вне политики": как изменилась и где сейчас звезда "Україна має талант" Виктория Петрик

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас и как выглядит певица Виктория Петрик Новость обновлена 21 мая 2025, 11:41
Где сейчас и как выглядит певица Виктория Петрик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Исполнительница ведет непубличную жизнь

Сегодня, 21 мая, день рождения отмечает исполнительница Виктория Петрик, которая была победительницей детской "Новой волны 2010". В этот день ей исполняется 28 лет. В последние годы Виктория исчезла со всех радаров, как и певец 2000-х Василий Бондарчук.

"Телеграф" расскажет о карьере певицы, где она сейчас и чем занимается.

Что известно о Виктории Петрик

Будущая певица родилась в 1997 году в Одессе в семье музыкантов. Впоследствии семья перебралась в село Нерубайское. В 2001 году Виктория начала посещать Воронцовский дворец детского и юношеского творчества. Спустя год она стала петь сольно.

Петрик училась в музыкальной школе в Одессе: сначала овладевала игру на скрипке, а затем — на фортепиано. В 2004 году Петя получила гран-при на международном детском конкурсе "Звездные мосты". Также выигрывала на международных фестивалях "Звездочка" и "Молодая Галичина".

Виктория Петрик биография
Петрик начала петь с детства, фото из сети

В 2008 году Петрик приняла участие в Национальном отборе на детское Евровидение, в котором победила. На международном песенном конкурсе она заняла второе место. Там она исполнила украинскую песню "Матроси", а номер был с морской тематикой. Участие в детском Евровидении стало прорывом в карьере молодой исполнительницы.

Виктория Петрик на детском Евровидении

Масштабную популярность Виктория получила после участия в программе "Україна має талант". Она участвовала в шоу со своей сестрой Анастасией. Девочки вошли в пятидесятку лучших талантов Украины.

Виктория и Анастасия Петрик на "Україна має талант"

В 2010 году Виктория заняла первое место на международном конкурсе "Новая волна", которое разделила с армянской группой "Размик и друзья". В 2012 году Петрик получила премию "Человек года". Она победила в номинации "Кумир нации" вместе с сестрой Анастасией.

Виктория и Анастасия Петрик
Виктория и Анастасия Петрик, фото из сети

В 2013 году Виктория принимала участие в отборочном туре "Новой волны", впрочем, не прошла через возраст. Через год Петрик приняла участие в Нацотборе на Евровидение, где заняла второе место.

Виктория Петрик на Нацотборе на Евровидение

В 2014 году Петрик вместе с Вячеславом Рыбиковым выступала от Украины на "Новой волне". В тот период она выпускала треки "Дерево любви", Freedom, "Чарівниця", "Весна".

Через 2 года певица снова приняла участие в Нацотборе на Евровидение, однако безуспешно. Тогда судьи отметили, что у Виктории сильный голос, однако она не цепляет как артистка.

Виктория Петрик на Нацотборе на Евровидение

Виктория продолжала ездить в Россию после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе. Она позиционировала себя вне политики: "Артисты могут, несмотря на эту ситуацию, летать в разные страны. У нас был недавно концерт в Москве, мы пели украинские песни и нам аплодировали стоя. Нам говорят, мы не хотим воевать".

Впоследствии Виктория перестала появляться на публике. В 2017 году она рассказала, что стала мамой в канун 20-летия. У нее родился сын Давид. Впрочем, своего избранника певица тщательно скрывала. Она закрывала лицо любимого на фотографиях разными смайликами.

Виктория Петрик муж
Виктория Петрик родила ребенка, фото из сети
Виктория Петрик личная жизнь
Виктория Петрик с избранником, фото из сети

Где сейчас Виктория Петрик

В 2022 году в Одессе задержан 40-летний местный житель по подозрению в похищении автомобиля премиум-класса Hyundai Santa Fe. Как писало местное издание "Думская", им оказался муж певицы — Владимир Андрушкевич, в 2 раза старше ее. Он открыл чужое авто специальным устройством и планировал вернуть его владелице за полцены. Раньше мужчину уже судили за кражу.

Муж Виктории Петрик
Муж Виктории Петрик, фото "Думская"

Петрик не осудила полномасштабную войну России против Украины. На ее странице нет постов о преступлениях оккупантов. Она продолжает вести страницу на русском и распространяет фотографии своего сына.

Виктория Петрик родила сына
Петрик с сыном, фото из ее соцсетей

Сейчас девушка живет в Испании. Она периодически поет в местных заведениях. Также она присоединилась к творческой студии "Моя мечта". Вероятно, она учит детей петь. В общем Петрик ведет непубличную жизнь.

Где сейчас Виктория Петрик
Петрик продолжает петь в Испании, фото из ее соцсетей
Чем сейчас занимается Виктория Петрик
Петрик живет в Испании и учит петь детей, фото из ее соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас голос "Интера" Юрий Кот. Он стал российским пропагандистом.

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#Карьера #Виктория Петрик