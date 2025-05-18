Названо переможця Євробачення 2025 року

Цей учасник був фаворитом із самого початку

У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель пройшов 69-й гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. Переможцем став представник Австрія!

На сцені цього дня за перемогу змагалися представники 26 країн з найефектнішими музичними номерами: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна, Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція, Швейцарія та "велика п'ятірка" Британія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція.

Переможець Євробачення 2025

Кришталевий трофей пісенного конкурсу у 2025 році отримав представник Австрії, співак JJ із піснею "Wasted Love".

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні 2025 представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Наші хлопці виступили під 7 номером. За прогнозами букмекерів, українцям пророкували 13 місце у фіналі конкурсу. Цього року Україна посіла 9 місце.

Додамо, що жодне Євробачення не обходилося без скандалів. Цього року багато фанів конкурсу об’єдналися проти представника Естонії, фіналіста репера Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato. Виявляється, Tommy Cash раніше їздив до окупованого Криму. Крім того, проти участі Ізраїлю на Євробаченні виступило понад 70 колишніх учасників. Також конкурс потрапив у скандал через Росію.