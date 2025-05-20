Небезпечний хижак прогулювався жвавим мікрорайоном Запоріжжя і шукав здобич (відео)

Про те, що вулицями міста гуляє хижак, повідомили очевидці

На вулицях одного зі спальних районів Запоріжжя місцеві мешканці помітили вовка, який вільно пересувався серед людей. Тварина втекла з приватного зоопарку, перестрибнувши через огорожу.

Про інцидент із хижаком у районі Бабурка повідомляє місцеве видання "ЗаБор". Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення жителів і протягом кількох годин відстежували пересування тварини.

Вони контролювали ситуацію до прибуття власниці вовка, яка швидко приїхала на місце події, помістила тварину до клітки та перевезла її до місця постійного утримання.

З'ясувалося, що хижак уже 11 років мешкає у приватному вольєрі. Господиня має всі необхідні дозвільні документи на утримання дикої тварини.

Поліція дякує громадянам за пильність та небайдужість і звертається до власників диких та екзотичних тварин із застереженням: слід забезпечувати належні умови утримання, оскільки навіть приручена тварина залишається хижаком і може становити небезпеку для оточення у разі втечі.

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