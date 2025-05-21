Дитина просить єнота? Його можна взяти "напрокат" - скільки коштує оренда тварин (фото)

Ціни чималенькі, але доступні

Оренда тварин може бути хорошим варіантом для дитячого чи дорослого свята для створення особливої атмосфери. Також це може порадувати дитину, яка просить купити єнота, але батьки не мають змоги брати тваринку на постійній основі.

Тварини в оренду представлені на одному з сайтів оголошень. Ціни стартують від 200 гривень за годину. Така вартість оренди ручних гризунів для свят та фотосесій. Взяти можна кроликів, щурів, хом'яків, білок Дегу, шиншил. Брати тваринок можна і з фахівцем і без. Ціна оренди варіюється і залежить від кількості та виду тварин і часу. Варто пам'ятати, що тварини — не іграшки, взявши їх тимчасово важливо не нашкодити їм.

Скільки коштує оренда єнота

Улюбленець дітей, єнот, може завітати на свято за ціною від 2000 гривень. Його презентують як "родзинку" будь-якої вечірки, як дитячої, так і дорослої. Можливий варіант вивезення вихованця зі спеціалістом і без нього.

Оренда папуги — ціна

Взяти в оренду великих, яскравих папуг для фотосесій чи свят можна за ціною 1500 гривень за одну годину. В цю ціну входить робота фахівця, що супроводжує пташок. Ціна може мінятися залежно від часу та дня тижня.

Скільки коштує взяти в оренду змію

Розплідник рептилій пропонує оренду змій та вужів. Можливі різні варіанти оренди, з фахівцем і без, погодинно, чи на цілий день. Оренда вужа на цілий день обійдеться у 200-800 грн залежно від обраного вужа. Оренда змії з фахівцем на 1 годину коштуватиме від 1500 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найменшу у світі мавпу продають в Україні за майже 100 тисяч гривень. Її можна годувати дитячою їжею.