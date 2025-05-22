Гороскоп на 23 травня: чиста совість в Овнів, флірт і побачення у Водоліїв

Удача завтра на боці тих, хто здатний проявити чесність та доброту

Для багатьох знаків Зодіаку 2025 рік буде вдалий. Видання "Телеграф" склало гороскоп на завтра, 23 травня, щоб ви могли наперед налаштуватися на події цієї п'ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Багато "неможливих" завдань стануть цілком реальними. Головне — розібратися з борговими та особистими зобов’язаннями, навести лад у справах та вдома. Лише тоді можна буде із чистою совістю взятися за важливі цілі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Стримайте прагнення до активного самовираження, при цьому не відмовляйтеся від свіжих ідей. Намагайтеся зосередитися на зміцненні матеріальної бази, щоб закласти міцний фундамент для майбутніх починань.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Найбільше враження завтра справить ваша скромність. Постарайтеся зберігати стриманість і дотримуватись золотої середини. Не намагайтеся всидіти на двох стільцях — доведеться зробити вибір між особистим та професійним.

Рак (22 червня — 22 липня)

Удача супроводжуватиме тих Раків, які проявлять щирість і доброзичливість. Саме така поведінка здатна викликати відповідну емпатію в оточуючих. Однак це не скасовує здорової конкуренції — перемога дістанеться тому, хто вміє цінувати людські стосунки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Багато хто завтра отримає шанс значно покращити своє фінансове становище, але удача не приходить сама собою — буде потрібна старанна робота, уважне вивчення всіх можливостей і довіра до власної інтуїції.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Це вдалий день для зміни роботи, важливих ділових переговорів та підписання угод. Розвинена пам’ять і прагнення до нових знань зроблять цю п’ятницю продуктивною для навчання та освоєння нового.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День обіцяє бути сприятливим для роботи та ділової активності. Головне — не піддаватися лінощам, але й зайва втома може негативно позначитися на вашому настрої та знизити рівень енергії надвечір.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Надмірний егоїзм може стати перешкодою у коханні, роботі та особистих справах. Важливо намагатися враховувати не тільки власні інтереси, а й потреби близьких і колег. Спробуйте навести лад у справах та позбутися непотрібних завдань — це допоможе підвищити ефективність.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Потрібно переглянути стосунки із токсичними людьми. Навіть якщо повністю уникнути спілкування з енергетичним вампіром не вдасться, ви цілком здатні знайти вихід і побудувати для себе комфортну стратегію взаємодії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Будьте готовими до критики з боку оточуючих – завтра можуть виникати зауваження щодо вашої роботи, слів чи пропозицій. Намагайтеся сприймати це спокійно і не реагувати без негативу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ваші супутники цього дня — харизма, енергія та привабливість. Це чудовий час для романтичних знайомств, флірту та побачень. Корисно буде також приділити увагу близьким – партнеру чи сім’ї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Серйозний підхід до справ та обов’язків обов’язково принесе плоди у найближчому майбутньому. Також це слушний день для старту особистих проєктів. Головне — не розпорошуватися на дрібниці.