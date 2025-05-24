З шевелюрою і худий? Як "Юзік" із "Кварталу 95" виглядав у молодості насправді (фото)

Колишній актор часто отримував ролі кумедного товстуна

Юрій Корявченков довгі роки виступав у гумористичній Студії "Квартал 95" як актор зі сценічним псевдонімом "Юзік", а зараз він — народний депутат та голова міської організації партії "Слуга народу" у Кривому Розі.

У юні роки майбутній політик вирізнявся високим зростом та міцною статурою, а ще в нього була пишна шевелюра. "Телеграф" розповідає та показує, яким у молодості був колишній комік.

Як у молодості виглядав Юрій Корявченков

Народився 26 листопада 1974 року у Кривому Розі, зараз чоловіку 50 років. Здобув спеціальність електрика в місцевому технічному університеті, а згодом закінчив економічний факультет. У 1995 році почав виступати в КВК, спочатку грав за команду "Криворізька шпана", яка пізніше об’єдналася з "Сибірськими богатирями" з Кемерова під назвою "50x50". Наступного року команда вийшла у Вищу лігу КВК. У ті роки у Юрія було густе волосся:

Юрій Корявченков у молодості

У 90-х Корявченков був трохи худішим. Це видно з кадрів із виступів коміка на сцені КВК:

Юрій Корявченков справа

Пізніше Корявченков став учасником команди "Збірна Кривого Рогу", яка згодом послужила основою для створення "Кварталу 95". На фото нижче "Юзік" у самому центрі:

Молода команда "Квартал 95"

В основному на сцені він грав ролі комічних товстунів. Одночасно Корявченков обіймав посади адміністративного продюсера та виконавчого директора Студії "Квартал 95". 2019 року Юрій очолює криворізький штаб Володимира Зеленського, а на парламентських виборах обирається народним депутатом від "Слуги народу".

Як зараз виглядає Юрій Корявченков

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