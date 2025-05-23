Потонув, а тепер спочиває серед священників: як загинув молодший син Януковича і де похований (фото могили)

З дня загибелі чоловіка минуло 10 років

Сина президента-втікача України, Віктора, нерідко називали "тіньовим спадкоємцем" родини Януковичів. Він займався автоспортом, пробував себе у політиці, але, на відміну від батька, намагався залишатися у тіні. Також українці знають його як людину, яка загинула за загадкових обставин на Байкалі.

Не секрет, що Янукович-молодший був народним депутатом від "Партії регіонів". Після втечі з України у 2014 році жив у Росії. Там він і зустрів свій кінець.

Як загинув молодший син Януковича

Чоловік трагічно загинув 20 березня 2015 на озері Байкал в Іркутській області Росії. Згідно з офіційними даними, він керував мікроавтобусом Volkswagen Multivan, який виїхав на кригу. Крижане покриття не витримало ваги автомобіля і транспортний засіб пішов під воду. Пасажирам вдалося вибратися та врятуватися, проте сам Віктор Янукович-молодший потонув. Йому було 33 роки.

Втікач Янукович із синами — Олександром та Віктором

Влада країни-терористки протягом кількох днів після події не підтверджувала смерть Віктора Януковича. В офіційних документах він фігурував під іншим ім’ям — Віктор Давидов (прізвище його бабусі).

Віктор Янукович-молодший загинув у 33 роки в Росії

Де поховано Януковича-молодшого і як виглядає могила

Було відомо, що його поховали в окупованому Севастополі. Лише у 2018 році видання "Крим. Реалії" показало кадри з місця поховання сина Януковича. Виявилося, що його поховано на Братському військовому цвинтарі, і там було встановлено незвичайний надгробний пам’ятник.

На бюсті розміщено дати народження та смерті сина колишнього президента, а також його ім’я. Над бюстом височить арка з цитатою з Євангелія від Іоанна: "Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх".

Простір навколо пам’ятника обнесено кам’яною огорожею, поряд встановлена лава та висаджена сосна. Могила знаходиться під цілодобовим наглядом — встановлені камери та гучномовці.

Над бюстом височить арка з цитатою з Євангелія від Іоанна

Братський цвинтар належить Свято-Микільському храму. Там спочивають солдати, матроси та офіцери, які загинули у 1854–1855 роках, у роки Першої та Другої світових воєн, а також визначні жителі міста. Ще там ховають священників та парафіян церкви.

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