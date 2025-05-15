"Мертвяк йде". Путіну пророкують швидкий кінець через його стан

Війна в Україні стала фатальною для Путіна

Британські військові експерти назвали Володимира Путіна "мертвим чоловіком, що йде". Вони пов'язують погіршення здоров'я диктатора з виснаженням від розв'язаної ним війни проти України.

Вік і невпинне погіршення здоров'я диктатора, як вважають, стали наслідком його жорстокої війни в Україні, яка забрала багато його енергії. Про це пише британське видання Daily Mail з посиланням на слова військових експертів.

Зокрема, полковник Геміш де Бреттон-Гордон відверто заявив: "Є аналітики, які вважають, що Путін — це вже вичерпана сила, чия війна в Україні призведе до його кінця".

Експерт Брус Джонс також додав важливу деталь про політичну систему в Росії. "Ситуація для Путіна погана. Він знає, що за погані рішення в Москві можуть бути серйозні наслідки", — наголосив він, підкресливши, що в Росії "ніколи нічого не закінчується демократично".

Додаткові підозри щодо становища Путіна викликав нещодавній факт — Кремль несподівано виключив його зі складу російської делегації на мирних переговорах з Україною в Туреччині. Це породило нові запитання про політичне майбутнє диктатора та його безпеку.

Що означає вираз "мертвий чоловік, що йде"?

Цей вираз походить із тюремного жаргону. Коли засудженого до смертної кари ведуть коридорами в'язниці на страту, охоронці вигукують "Dead man walking!" ("Мертвий чоловік, що йде!" або "Мертвяк йде!"). Цей вигук призначений не лише для попередження інших в'язнів, але й діє як психологічний тиск на самого засудженого, нагадуючи про його неминучу долю. Саме цим терміном британські аналітики схарактеризували нинішнє становище російського диктатора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп змусить Путіна приїхати на переговори із Зеленським? Він навіть назвав дату.