Гороскоп на 26 травня: людина з минулого у Тельців, невдалі покупки у Риб

Цей день для самокопання та негативних думок не підходить

Для всіх представників Зодіаку 2025 рік виявиться сприятливим. Видання "Телеграф" представляє гороскоп на понеділок, 26 травня, щоб ви могли підготуватися до нових подій.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Всесвіт додасть вам продуктивності, так що не піддавайтеся лінощі. Це вдалий час для нових починань. Однак у другій половині дня можлива неприємна ситуація, свідком якої ви можете стати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нарине хвиля ностальгії, яка може вплинути на вашу концентрацію в роботі, справах та особистому житті. День обіцяє несподіване, але приємне спілкування. Не виключено, що нагадає про себе людина з минулого.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Удача буде поруч. Деякі проблеми вирішаться самі собою, але над іншими все ж таки доведеться попрацювати. Постарайтеся завтра приділити увагу дрібницям — у них може ховатися важливе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете помітити, що оточуючі викликають у вас роздратування без особливих причин. Однак не варто виплескувати негатив на інших — краще зранку налаштуватися на позитив, думати про приємні речі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Важливо залишатися уважними: не всі навколо будуть чесні. Можливі спроби обману — не довіряйте на слово кожному. Постарайтеся відмовитися від шкідливих звичок і уникати надмірностей.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Корисно триматися своїх життєвих орієнтирів. Романтичні побачення та нові знайомства обіцяють бути особливо вдалими. Сімейним людям варто присвятити більше часу близьким. Також вдалим може виявитися шопінг.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Замість того, щоб копатися в собі, знайдіть натхнення, займіться новим, познайомтеся з цікавими людьми. Нехай девіз дня буде: "веселись і насолоджуйся моментом". Не давайте суму шансів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся відганяти від себе негативні думки – краще випромінювати лише позитив. Налаштуйтеся на хвилю добра та радості. Ранок може подарувати доленосну зустріч із людиною, здатною кардинально змінити ваше життя.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це вдалий день для поїздок, відряджень та нових зустрічей. Особливо сприятливими є романтичні побачення та легкий флірт у вечірній час — вони здатні принести удачу. Головне завтра — не втрачати терпіння і не піддаватися лінощам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У спілкуванні важливо проявляти делікатність — так ви уникнете непотрібних конфліктів. У питаннях грошей покладайтеся на логіку, розрахунок і власний досвід. Уникайте сумнівних пропозицій та ризикованих угод.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настає день змін: космос немов готовий поміняти всі правила гри. Зараз головне — відкинути сумніви та адаптуватися до нових умов, які диктують обставини.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Приділіть особливу увагу своїм близьким – партнеру, дітям, батькам. Це важливо, адже Всесвіт налаштований бачити вас в оточенні рідних. Покупки краще відкласти: вони зачекають, а ось творчі заняття обіцяють бути дуже продуктивними.