Должен был стать альтернативой метро: что известно об интересном вагоне-капвее под Киевом и что с ним сейчас (фото)

Капвей должен был стать быстрым и бесшумным видом транспорта

В 60-х годах прошлого века в Киеве появился экспериментальный рельсовый автобус под названием капвей. Одноименная частная компания вложила в разработку такого проекта 3,5 миллиона долларов, однако транспорт так и не был запущен. Также мы рассказывали, почему в Одессе не появилось метро.

Капвей предусматривал проект железнодорожного электротранспорта, который передвигается по эстакадам, пишет "Телеграф". Он предназначался для движения в густонаселенных районах. Еще в 2004 году между Гостомелем и Мощуном проложили 300-метровый путь с посадочной площадкой. Тогда же запустили тестовый вагон, созданный на белорусском предприятии "Белкоммунмаш".

Колею под капвей проложили в 2024 году, фото "Википедия"

Капвей мог вмещать до 150 человек и развивать скорость до 100 км/ч. Один такой вагон стоил компании почти 500 тысяч долларов. Для создания капвея использовали резиновые колеса, что делало движение бесшумным.

Капвей мог бы развить скорость до 100 км/ч, фото КВІДО

Капвей был рассчитан на 150 человек, фото КВІДО

Движение капвея осуществлялось с помощью токоприемника. На месте посадки был столб около 5 метров с раскладным зонтиком. Там можно было спрятаться в плохую погоду. Возле основного пути разместили макет грузовой системы капвея для перевозки контейнеров.

Капвей должен был двигаться с помощью токоприемника, фото КВІДО

Капвей также называли монорельсом, хотя колея, по которой он должен был передвигаться, предусматривала 2 параллельные рельсы. Сам полигон, где тестировали транспорт, расположен в Гостомеле. Поговаривали, что последний раз поезд двигался в 2010 году, хотя контактный провод для передачи тока сняли еще год до этого. Директор компании "Капвей" Анатолий Егоров сообщил, что трехстаметровые медные троллеи украли.

Капвей стоял в Гостомеле, фото КВІДО

Капвей не открыли для пользования, фото КВІДО

Поэтому проект по созданию капвея так и не реализовали. Сайт исчез в 2013 году, а рейки демонтировали через 2 года. В 2020 году краевед Кирилл Степанец опубликовал фотографию транспорта, на которой заметно, что он поржавел. Охранник полигона сказал ему, что вагон порежут. В 2021 году капвей был перевезен на выставку в Государственный музей авиации Украины.

Капвей забрали в музей, фото Кирилла Степанца

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