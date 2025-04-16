Цю станцію київського метро визнано однією з найкрасивіших у світі (фото)

Прикрашена 38 історичними мозаїками та визнана міжнародними виданнями, ця 80-метрова підземна перлина столиці України поєднує функціональність транспортного вузла з музейною естетикою

Станція метро "Золоті ворота" у Києві заслужено вважається однією з найгарніших у світі. Її неповторний архітектурний стиль, натхненний історією Київської Русі, робить цю станцію справжньою перлиною столичного метрополітену та визначною пам’яткою міста.

"Золоті ворота" — це 29-та станція Київського метрополітену, розташована на Сирецько-Печерській лінії між "Лук'янівською" та "Палацом спорту". Вона має зручний перехід на станцію "Театральна" Святошинсько-Броварської лінії. Відкриття станції відбулося наприкінці 1989 року, а її глибина сягає близько 80 метрів, що робить її однією з найглибших у системі.

Архітектурне рішення та оформлення

Дизайн станції "Золоті ворота" натхненний давньоруським храмовим зодчеством. Замість звичних пілонів тут встановлені круглі колони, облицьовані світлим мармуром, що створює відчуття легкості та простору. Цегляні арки, що обрамляють склепіння, надають інтер’єру особливого шарму. Центральний зал прикрашений мозаїчними смугами зі смальти, а підлога викладена темно-сірим гранітом, що підкреслює загальну атмосферу величі.

Особливу увагу привертають численні мозаїчні панно, які розповідають про ключові моменти історії Київської Русі. На торцях станції розміщені великі мозаїки із зображеннями Архангела Михаїла та Святого Георгія Змієборця. В арках між колонами можна побачити мозаїки з портретами київських князів та зображеннями давньоруських храмів. Загалом на станції налічується 38 унікальних подвійних мозаїк, кожна з яких має своє історичне значення.

Визнання на міжнародному рівні

"Золоті ворота" неодноразово отримували світове визнання як одна з найкрасивіших станцій метро. У 2011 році видання BootsnAll включило її до списку 15 найкращих станцій метро світу, а у 2013 році британська газета The Daily Telegraph відзначила її серед 22 найгарніших станцій Європи. У 1991 році творці станції були відзначені Державної премії України, а з 1994 року мозаїчні панно станції мають статус об’єкта культурної спадщини.

Отже, "Золоті ворота" — це не просто транспортний вузол, а справжній музей підземного мистецтва, який захоплює кожного, хто потрапляє сюди. Відвідування цієї станції — це можливість доторкнутися до історії та культури України унікальним способом.

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