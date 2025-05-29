В один день із Росією? Коли відзначатимуть Трійцю у 2025 році

У цей день віряни йдуть до храмів, аби вшанувати велику подію

Трійця — це велике християнське свято, яке символізує єдність Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. У народі часто можна почути назву Зелені свята. Трійця супроводжується особливими традиціями. Також скоро в Україні відзначатимуть День батька.

"Телеграф" розповість, коли припадає Трійця у 2025 році, а також якими традиціями супроводжується свято і що не можна робити у цей день.

Коли святкують Зелені свята 2025

Трійця — це свято, яке не має сталої дати. Однак воно припадає на п’ятдесятий день після Воскресіння Христового. Щороку дата Трійці змінюється, залежно від святкування Великодня.

Трійцю святкують на 50-й день після Великодня, фото з мережі

У 2025 році католики та православні християни відзначали Великдень в один день, 20 квітня. Це було вперше за багато років, оскільки віряни живуть за різними календарями. Тому й Трійцю також вшановуватимуть в один день. У 2025 році православні та католики відзначатимуть Зелені свята 8 червня. Також цьогоріч святкування Трійці збігається з країною-окупанткою.

Історія і традиції Трійці

На 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа його учні піднялися на гору, щоб помолитися. Тоді здійснилося послання Спасителя — на апостолів зійшов Святий Дух. Вони отримали унікальну здатність — розмовляти різними мовами. Це допомогло їм поширювати Слово Боже по всьому світу.

Цього дня християни традиційно йдуть до храмів, аби вшанувати зіслання Святого Духа. До цього свята віряни прикрашають свої домівки гілочками та зеленню, зокрема м'ятою, полином, мелісою. Зазвичай їх кладуть біля дверей та на поверхні у квартирі чи будинку.

Дівчата плели вінки на Зелені свята, фото Big Kyiv

Раніше у цей день дівчата плели віночки, які втілювали молодість, красу та єдність з природою. Також люди водили хороводи та веселилися.

Що не можна робити на Трійцю

Забороняється працювати на землі, виконувати важку фізичну роботу, шити, прати та прибирати.

Не варто купатися, бо подейкують, що в цей день русалки можуть затягти людину на дно.

Не можна рубати дерева та кущі.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в цьому році будемо відзначати День бабусі. Не пропустіть свято.