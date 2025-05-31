З першим днем літа 2025! Яскраві привітання у листівках та картинках

Обов'язково привітайте друзів, рідних і близьких з першим днем літа

Літо — це чудова пора року, коли на нас чекає багато свят. Нарешті школярі йдуть на канікули, студенти завершують навчальний рік. 1 червня — гарна нагода відсвяткувати початок літа або ж просто привітати з цим рідних і близьких.

Нарешті настала пора відпусток, прогулянок, теплих вечорів на природі та тепла. Яскрава листівка — гарний спосіб підняти рідним та близьким настрій і, можливо, відсвяткувати з ними перший день літа.

Побажайте рідним та друзям не тільки теплого, але й мирного та веселого літа. Ваша барвиста картинка у соцмережах може стати приводом для посмішки близької вам людини.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші картинки та листівки з першим днем літа 2025. Надішліть яскраву листівку і допоможіть близьким відчути радість від ціїє події.

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