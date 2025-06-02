Що не можна робити 2 червня — інакше весь місяць піде шкереберть

Дізнайтеся, чому цього дня плели вінки і не ходили на цвинтар

У понеділок, 2 червня, християни східного обряду в Україні за церковним календарем згадують сповідника Никифора, патріарха Константинопольського. У народі відзначається Никифорів день.

Никифор жив у VIII столітті. З юних років він відрізнявся визначними розумовими здібностями. Завдяки своєму розуму та мудрості він став радником імператора Лева IV. Після приходу до влади Костянтина Никифор рішуче виступив проти іконоборства. Згодом він залишив придворне життя і пішов до Босфору, де згодом заснував монастир.

На початку IX століття Никифора було зведено на патріарший престол, але за імператора Лева V Вірменина почалися переслідування захисників іконошанування. Никифора позбавили сану і заслали на острів Проконніс, де він і помер.

2 червня за старих часів дівчата плели вінки з берізки. Вірили, що так можна привернути свого нареченого. У Никифорів день пекли короваї, а чоловіки займалися заготівлею дубової кори.

Що не можна робити 2 червня

Заводити нові знайомства і розпочинати нові справи — на нещастя.

Ходити на цвинтар, щоб не накликати лихо.

Сваритись — конфлікт буде дуже довгим.

Фото: freepik

Прибирати в оселі пилюку — ризикуєте вигнати за поріг своє щастя на цілий місяць.

Народні прикмети 2 червня

Вночі та вранці безвітряно – день буде теплим та сонячним.

Туман рано вранці обіцяє негоду.

Соловей співає всю ніч – на гарну погоду.

Сонце ввечері за хмарами зайшло – до негоди.

У кого іменини 2 червня

Сьогодні іменини святкують Никифор, Костянтин, Марія, Дмитро, Уляна та Іван.

Свята та події 2 червня

День супутникового моніторингу та навігації

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки (РХП)

День запуску паперових зміїв та літачків

День курки-гриль

Фестиваль ананаса у Таїланді

Нагадаємо, що цього літнього місяця на українців чекає безліч цікавих свят. Раніше "Телеграф" вже публікував календар значних дат та вихідних на червень 2025 року.