Не побачити, не почути. Куди зникають горобці з України і що вбиває пернатих "щебетунів" у великих містах

Українці втрачають знакомих птахів, і причина у цьому — чистота і утеплення

В українських містах дедалі рідше можна побачити хатніх горобців. Так само як і найшвидшого "символа країни" сапсана. Ці звичні пташки поступово зникають через зміну середовища, конкуренцію з іншими видами та надмірну "стерильність" міського простору.

Про це розповів орнітолог Вадим Жуленко. За його словами, в Україні поширені два види горобців — польовий і хатній. Польовий має коричневу голову з цяткою на щічці, а у самця хатнього — сірий верх і відсутність плям.

Чому зникають горобці з наших міст

"У Каневі та Жидачеві польовий і хатній горобець — на кожному кроці. У Львові я хатніх бачив лише на околицях міста, там-де є дачні кооперативи, приватний сектор. У центральній частині міста їх взагалі немає. Польові трошки частіше в містах трапляються", — пояснює орнітолог.

Фото: freepik

Серед основних причин зникнення пернатих "щебетунів" — утеплення будинків, через що птахи втрачають місця для гніздування. Крім того, їм доводиться змагатися за їжу з голубами, які активно розмножуються у містах.

"Голуби — це взагалі вторинно здичавілий вид, який був чужим на території міських агломерацій. Рідна територія сизих голубів — це гори Криму. На решті територій — це вид, який втік від людини або був випущений людиною, коли стала непотрібна голубина пошта. Зараз ці птахи здатні розмножуватися цілий рік. Чим більше їжі, тим більше голубів стає. А чим більше голубів, тим більша конкуренція з місцевими видами", — додає Жуленко.

Фото: freepik

Ще одна причина — надмірне прибирання. Зрізані гілки та кущі, які могли б слугувати захистом для дрібних птахів, ретельно вивозять, залишаючи міста "чистими", але непридатними для життя горобців.

Пройде ще трохи часу — і багато птахів опиняться на межі зникнення в Україні. Раніше ми писали, як на наших просторах зникає сова "сичик-горобець".