Захистіть город від шкідників за допомогою пластикових виделок: хитрий спосіб, який працює

За допомогою цього лайфхака непрохані гості обходитимуть ваш город

Багато садівників і дачників точно стикалися з проблемою тварин-шкідників, які можуть зіпсувати врожай. Проте є рішення, як із ними боротися. І якщо від набридливих птахів рятують городні опудала, то від кішок, зайців, гризунів та інших тварин може допомогти хитрий спосіб із пластиковими вилками.

"Телеграф" розповість, як захистити город від шкідників за допомогою звичайних пластикових виделок.

Досвідчені садівники кажуть, що така проста і дешева річ, як пластикові вилки, може врятувати врожай від тварин, які понадилися заглядати на ваш город, пише Express. Все що вам потрібно, це натикати бажано білі виделки зубчиками вгору по всьому периметру грядок.

Тварини, на кшталт зайців, собак, кішок або навіть гризуни побачать загрозу в гострих предметах на городі, і двічі подумають, чи потрібно заходити на цю територію. Таким чином ваші овочі на грядках залишаться неушкодженими.

Якщо цього здасться недостатньо, то для відлякування шкідників з городу або саду можна використовувати також кавову гущу або обробку грядок кайєнським перцем. Ці засоби своїм запахом точно відвадять шкідників із вашої території.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не потрібно викидати бананову шкірку. Як зробити з неї супердобриво для півонії.