Защитите огород от вредителей с помощью пластиковых вилок: хитрый способ, который работает

С помощью этого лайфхака непрошенные гости будут обходить ваш огород

Многие садоводы и дачники точно сталкивались с проблемой животных-вредителей, которые могут испортить урожай. Однако, есть решение, как с ними бороться. И если от надоедливых птиц спасают огородные пугала, то от кошек, зайцев, грызунов и других животных может помочь хитрый способ с пластиковыми вилками.

"Телеграф" расскажет, как защитить огород от вредителей с помощью обычных пластиковых вилок.

Опытные садоводы говорят, что такая простая и дешевая вещь, как пластиковые вилки, может спасти урожай от животных, которые повадились заглядывать на ваш огород, пишет Express. Все что вам нужно, это натыкать желательно белые вилки зубчиками вверх по всему периметру грядок.

Животные, типа зайцев, собак, кошек или даже грызуны увидят угрозу в острых предметах на огороде, и дважды подумают, нужно ли заходить на эту территорию. Таким образом ваши овощи на грядках остануться невредимыми.

Если этого вам покажется недостаточно, то для отпугивания вредителей с огорода или сада можно использовать также кофейную гущу или обработку грядок кайенским перцем. Эти средства своим запахом точно отвадят вредителей с вашей территории.

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