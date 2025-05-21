Чим полити полуницю в травні, щоб ягоди були великі та солодкі

Зовсім скоро в садах почне дозрівати полуниця, дізнайтеся, як зробити її солодшою

Кінець травня і початок червня — час, коли починає дозрівати полуниця. У цей період дуже важливо удобрити грядки з ягодою, щоб отримати великі та солодкі плоди. Ми вже розповідали, чим удобрити малину в травні, а сьогодні ділимося лайфхаком, який допоможе зробити полуницю великою та солодкою.

Досвідчені садівники кажуть, що дуже важливо удобрювати полуницю саме під час формування ягід. У цей час рослини вимагають добрив, багатих на калій. Таким, наприклад, може стати добриво для томатів, пише Express.

Це може здатися неочевидним вибором, але підживлення для томатів насправді дуже корисне для зростання та розвитку полуниці, особливо для виробництва цукру. Воно містить усі необхідні поживні речовини, які стимулюють зростання ягід і зроблять смак полуниці солодшим.

Купити спеціальні підживлення для томатів можна в будь-якому садівничому магазині. Перед використанням прочитайте інструкцію. Рекомендується поливати полуницю приблизно раз на тиждень протягом вегетаційного періоду.

Підживлені добривом з калієм кущі полуниці порадують не лише великими, а й солодкими ягодами. Також не забувайте про регулярне поливання грядок з полуницею, особливо, якщо погода посушлива.

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