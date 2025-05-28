Не дайте плодам тріснути і згнити: як правильно підв’язувати помідори у відкритому ґрунті

Є основні правила, яких слід дотримуватись

Помідори по праву вважаються одними з найпопулярніших овочевих культур. Але щоб урожай вийшов щедрим і здоровим, важливо помідори не тільки правильно підгодовувати, а й не забувати підв’язувати їх на городі.

"Телеграф" дізнався, як зробити так, щоб рослини не ламалися і не стали гірше плодити. Детальніше про правильну підв’язку томатів написано в матеріалі Garden Design.

Як підв’язувати помідори

Підв’язка помідорів – важлива частина процесу вирощування плодів. Якщо цього не зробити, то є велика ймовірність втратити частину врожаю. Це необхідно зробити, щоб заощаджувати простір на грядці, знизити ризик гниття та грибкових захворювань, а також зробити плоди менш доступними для шкідників.

Кущовим помідорам з легкими плодами, наприклад, деяким сортам чері або патіо, практично не потрібна опора. Вони добре підходять для вирощування в контейнерах. А решті сортів, які дають великі плоди, необхідно встановити кілочки чи каркас у вигляді конуса.

Як підв’язати помідори за допомогою каркасу

Можна самостійно зробити каркас для овочів з арматурного дроту, або металевої сітки. Цей каркас потрібно вкопати в ґрунт і обережно підв’язувати до нього кущі помідорів. Але це складніший варіант підв’язування. Багато хто все ж таки вибирає кілочки.

Візьміть одну опору на один кущ, встановіть на відстані 10 сантиментів від стебла і вбийте у ґрунт на 20 сантиметрів. Висота кілочків має перевищувати висоту куща на 25 сантиметрів.

Як підв’язати помідори за допомогою кілочка

Для підв’язки вибирайте смужки тканини, ширина яких буде не менше 2-3 сантиметрів. Тонкі матеріали, наприклад, волосінь не підходить, тому що вона може пошкодити стебла. Затягувати смужку сильно не можна, залишайте простір для росту рослин. Прив’язуйте кущ ближче до верхівки вільною петлею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, коли огірки почали жовтіти. Їх можна врятувати, якщо спробувати деякі засоби.