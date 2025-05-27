Сім'я скандального судді, чий син підозрюється у вбивстві, "засвітила" нове авто та мільйони на рахунках

Сім'я нажила статків за 2024 рік

Сім'я скандального судді Євгенія Аблова, син якого підозрюється у вбивстві, поповнила свої статки у 2024 році. Двох машин їм виявилось замало — минулого року вони придбали ще Toyota Land Cruiser 200.

Про це свідчать дані електронної декларації Аблова за 2024 рік. Відповідний документ розміщено на сайті НАЗК. Позашляховик вартістю у 760 тисяч гривень оформлений на колишню дружину судді Юлію Аблову, з якою він, судячи з усього, продовжує жити попри офіційне розірвання шлюбу.

Загалом у розпорядженні родини Аблових зараз перебуває три легкових авто. Окрім нового Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску, у них є Toyota Camry 2019 року та Porsche Panamera 2012 року.

Найдорожчою машиною в колекції залишається Porsche Panamera вартістю понад 1,1 мільйона гривень. Це авто зареєстроване на сина Івана Аблова, який зараз перебуває під слідством за підозрою у вбивстві.

Нерухомість та готівка

Крім автомобілів, сім'я володіє значним нерухомим майном в Одесі та Київській області. У їхній власності три квартири в Одесі загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень, а також апартаменти в дачному котеджі у селі Грибівка.

Готівкових коштів у родини також чимало. У колишньої дружини судді зберігається 100 тисяч доларів та 50 тисяч гривень, а у сина Матвія — 140 тисяч доларів США.

У декларації також є застава, яку внесли батьки за свого сина Івана. За нього внесено заставу у розмірі 208 тисяч грн, поручителями виступили батько та його колишня дружина.

Сам Євгеній Аблов отримував торік зарплату в Окружному адміністративному суді Києва у розмірі понад 1,5 мільйона гривень та пенсію майже 149 тисяч гривень. Його колишня дружина працювала суддею в Комінтернівському районному суді Одеської області і мала зарплату 991 тисяча гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що декларація судді Києва та її чоловіка викликає питання. Він непогано розбагатів за рік.